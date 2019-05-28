Instragram modeli Jay Alvarrez olay olacak bir selfie'ye imza attı.23 yaşındaki Alvarrez, cumartesi günü sevgilisiyle çırılçıplak bir selfie çekti ve Instragram hesabına koydu.
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İNSTAGRAM MODELİ TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI
Paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Instagram modeli Jay Alvarrez, İtalyan manken sevgilisi Valentina Fradegrada ile çektiği çıplak ayna 'selfie'siyle takipçilerini kızdırdı.
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İNSTAGRAM MODELİ TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDIPaylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Instagram modeli Jay Alvarrez, İtalyan manken sevgilisi Valentina Fradegrada ile çektiği çıplak ayna 'selfie'siyle takipçilerini kızdırdı.
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- 17:16 - BREZİLYA'DA 42 MAHKUM ASILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
- 16:56 - KÜÇÜK İBO'DAN OLAY YARATACAK ALEYNA YORUMU
- 16:54 - TURİSTİK DOĞU EXPRESİ İLK SEFERİNİ YARIN YAPACAK
- 16:52 - MALİ'NİN KIZI HAVUZ SEZONUNU AÇTI
- 16:43 - SARAY'DAN DAVUTOĞLU'NA YAKIN TAKİP
- 16:40 - AKP'DEN İMAMOĞLU'NA FETÖ TARZI KUMPAS
- 16:35 - RİHANNA SINIRLARI ZORLADI
- 16:32 - ÖZLEM YILDIZ GENÇ SEVER
- 16:19 - BU NASIL TESELLİ?
- 16:12 - GİZEM'İN BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR
- 16:00 - SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA
- 15:56 - ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETTE YAYILDI
- 15:51 - MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ARACINI ATEŞE VERDİ
- 15:50 - EMEKLİLİK FONUNDAN HAZİNEYE BORÇ VERİLECEK
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