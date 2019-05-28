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İNSTAGRAM MODELİ TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

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İNSTAGRAM MODELİ TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI
Paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni alan Instagram modeli Jay Alvarrez, İtalyan manken sevgilisi Valentina Fradegrada ile çektiği çıplak ayna 'selfie'siyle takipçilerini kızdırdı.

Instragram modeli Jay Alvarrez olay olacak bir selfie'ye imza attı.23 yaşındaki Alvarrez, cumartesi günü sevgilisiyle çırılçıplak bir selfie çekti ve Instragram hesabına koydu.

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