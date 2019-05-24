INSTAGRAM KRALİÇESİ

Sosyetik güzel Eda Taşpınar instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile yine gündem oldu.

İnstagram kraliçesi olan sosyetik güzel paylaşımları ile büyük beğeni toplarken son paylaşımda da yorumcuları "flamingo"'ya benzettiler. Çok sayıda tatil bölgeleri ve markalardan teklif alan Taşpınar zamanım yok bazılarını değerlendireceğini ve instagram üzerinde paylaşacapını belirtti.