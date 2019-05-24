İnstagram kraliçesi olan sosyetik güzel paylaşımları ile büyük beğeni toplarken son paylaşımda da yorumcuları "flamingo"'ya benzettiler. Çok sayıda tatil bölgeleri ve markalardan teklif alan Taşpınar zamanım yok bazılarını değerlendireceğini ve instagram üzerinde paylaşacapını belirtti.
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INSTAGRAM KRALİÇESİ
Sosyetik güzel Eda Taşpınar instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile yine gündem oldu.
Etiketler: eda taşpınar, instagram, paylaşım
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INSTAGRAM KRALİÇESİSosyetik güzel Eda Taşpınar instagram'da paylaştığı fotoğraflar ile yine gündem oldu.
VİDEO GALERİ
- 17:12 - ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİYOR
- 17:08 - BELEDİYE BAŞKANI DOMATES SATIYOR
- 17:06 - 62 YILLIK STAD MİLLET BAHÇESİ OLUYOR
- 16:44 - STAR OYUNCULAR YAPIMCILARI ZORDA BIRAKIYOR
- 16:29 - INSTAGRAM KRALİÇESİ
- 16:22 - ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?
- 16:15 - MEMUR OLMAYANLAR VAR
- 15:35 - ÇOCUĞUNUN ARKADAŞINI TACİZ ETTİ
- 15:33 - 55 YAŞINDAKİ ADAMA TECAVÜZ ETTİLER
- 15:30 - MOTORLU POLİSLER KAZA YAPTI 1 ŞEHİT 1 YARALI
- 15:28 - DOĞAN GÜVERCİNİ BÖYLE YEDİ
- 15:27 - 2 KAVUN 280 BİN TL
- 15:25 - LİSELİ GENÇ KENDİNİ ASTI
- 15:24 - BOĞAZ'DA KORKUTAN MANZARA
- 15:22 - HAKKARİ'DE 1 ŞEHİT
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