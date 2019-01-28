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İnstagram kapatılabilinir

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İnstagram kapatılabilinir
Instagram her geçen gün büyüyen ve milyonlarca fotoğraf ve videonun paylaşıldığı dev bir platform. Ancak şirketin başı şu günlerde fena halde dertte.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 'zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini' söyledi.
BBC Andrew Marr programında konuşan Hancock, sosyal medya şirketleri için "Eğer yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir" dedi ama "Böyle bir şey yapmak istemem" diye ekledi.
Sağlık Bakanı Hancock, daha önce kendine zarar verenlerin görüntüleri ile intihar videolarının paylaşılması nedeniyle sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.
İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili sosyal medyada izlediği rahatsız edici içeriklerin ardından yaşamına son vermişti.
Molly Russell'ın babası BBC'ye açıklamasında "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti.
Instagram ruh sağlığıyla ilgili sorunları uzmanlarla değerlendirmeye aldıklarını söyledi.
Molly Russell intihar videosu izledikten sonra 2017'de yaşamına son vermişti.
Instagram, bazı içerikleri kaldırmadıklarını ama bu videolara bakan kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini duyurdu.
Şirket, politikalarını ve teknolojilerini de değerlendirmeye aldıklarını ifade etti. Instagram'a sahip olan Facebook da 'derin üzüntü duyduklarını, bireye zarar veren ve intihara sürükleyen videoların platformlarında yerleri olmadığını' açıklamıştı.
Yardım vakfı Papyrus, son bir haftada 30 ailenin kendilerine ulaşıp sosyal medyanın çocuklarının intiharında rol oynadığını söylediklerini aktardı.

 

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