Instagram Güzeli 1 Saatte 4 Mağaza Soydu!

Hırsızlık suçlamasıyla tutuklu yargılanan Instagram modeli Monique Marina Agostino, 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan 24 yaşındaki Monique Marina Agostino, geçtiğimiz yıl kasım ayında hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yakalanarak tutuklandı.

Yapılan incelemede, aracında yüzleri maskeli kişilerle birlikte sahil şeridindeki mağazaların olduğu bölgeye gelen Agostino, 1 saat içinde yaklaşık 4 mağazayı soydu.

Kıyafetlerin yanı sıra nakit para ve kredi kartı da çalan Agostino, çalıntı kredi kartıyla fast food restoranlarından alışveriş yaptı. Polisin takibi sonucu yakayı ele veren bir çocuk annesi Agostino’nun üzerinden uyuşturucu maddeler de çıktı.





Tutuklanarak cezaevine konulan genç kadınla ilgili dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Buna göre Agostino 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genç modelin karara itiraz edeceği belirtiliyor.