İnsanlık Uyutulur, Kaos Uyumaz!

Zuhal Karadeniz Errorist Köşesine yazdı...

Kendi sorduğu soruya cevap veren bir deli olarak kendi tarihinize not edebilirsiniz beni...

Onur duyarım:)

Pandeminin başından beri aklımda sadece bir soru var;

Dünya neden Kaos'tan beslenir?

Buna bir projeksiyon tutmak isterim.

Sıkça duyduğunuz ve bundan sora daha da çok duyacağınız “illüminatlar” yeni dünya düzeninin kaderini böyle yazıyor maalesef. Ve her seferinde epey tutan bir senaryo ki genellikle devamını çekiyorlar. Bu tongaya düşmek insanlığı şaşırtmıyor bile. Çünkü çok sağlam opozitler ve genel geçer olmayan sebepler yaratarak senaryolaştırıyorlar kötülüklerini.

Dünya, pandemi kadar PizzaGate diye anılan pedofili skandalları ile çalkalanıyor. Pedofili ve kan içme ayini barındıran bir ton yazı, haber, itiraf ve skandal videosu düşüyor önümüze.

Dünya Sağlık Örgütü hakkında yığınla haber çıkıyor, çok şaibeli bir kurum...

Bill Gates, Elon Musk son yılların aklıma gelen iki korkunç karakteri. Ne için çalıştıkları belli olmayan değişik insanlar. İyilik adı altında yaptıkları korkunç şeylere ulaşmak hiç zor değil. Bay Gates'in finanse ettiği aşı denemelerinin nasıl yapıldığını Afrika'ya ektiği acıyı bilmek istemez miydiniz?

"Olur mu canım? Komplo teorisi bunlar." diyenleri duyar gibi oldum. :)

İnsan işte kimimiz ne olduğunu araştırarak konunun dibini sorguluyor, kimimiz her naneye “Komplo amaaan!” deyip sallıyor bi kenara. Bu ak'a ok'a komplo teorisi, yalan haber canım deme eğilimindeki arkadaşların pembe dünyasında yaşamak şahane olurdu fakat bazılarımız beyaz tavşanı takip etmeyi tercih ettik. Peki ne gördük?

Alice'in Dünyası Pek de Harika Değilmiş...

Ordo Ab Chao latince bir deyimdir ve Order Out Of Chaos, yani Kaostan çıkan Düzen anlamına gelir.

Order = Sipariş, Emir, Dernek, Düzen, birliktelik, sistem, disiplin gibi anlamlara da gelebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, NOVUS ORDO SECLORUM yani Yeni Dünya Düzeni ile bire bir alakalıdır.

Ordo Ab Chao, NWO’nun en güçlü silahıdır. O olmadan, Yeni Dünya Düzeni dünya üzerinde bu denli büyük bir güç haline gelemezdi.Dünyayı yönettiği söylenen İllimunati gibi gizli grupların olmazsa olmazlarından biri olan Ordo Ab Chao, “hedefe ulaşmak için bir kaos ortamı yaratmak ve bunu sürekli körüklemek, beslemek ve de kaosu düzenlemek” diye tanımlanır.

Dünya üzerinde bu şekilde çıkarılan sayısız suni kontrol edilebilir kaos olayı vardır. Ülkemizde ve dünyada bu tarz suni ve kontrol edilebilir kaoslar hep birileri tarafından yaratılıyor. Dünya savaşları da bu yöntemlerle çıkarılmıştır.

“Yeni Dünya Düzeni’nin fikir babası ve planlayıcısıdır. Giuseppe Mazzini: Giuseppe Mazzini (d. 22 Haziran 1805, Cenova – ö. 10 Mart 1872, Pisa, İtalya), Yeni İtalya (Giovine Italia) adlı gizli devrimci örgütün (1932) kurucusu ve Risorgimento hareketinin önderi İtalyan vatansever ve devrimci.

Uzlaşmaz bir cumhuriyetçi olarak, İtalya’nın birliğinin ve bağımsızlığının sağlanmasının (1861) ardından Savoie hanedanı önderliğinde kurulan meşruti monarşi yönetimine katılmayı reddetmiştir. Mazzini de 33.dereceden masondur ve amacı İtalyan monarşisi ve Papalık konumuna etki etmek olmuştur.

Vatikanın için sızmak ve Papa yoluyla dini yönlendirmek diyebiliriz kısaca. Şimdi gelelim şu enteresan mektubun içeriğine. Albert Pike, Mazzini'ye 15 Ağustos 1871’de kısaca şunları yazmıştır;

‘’1. Dünya Savaşı, İlluminati’ye Rus Çarlığı’nı yıkarak, bu ülkeyi Ateistik Komünizmin bir kalesi yapmak için gereklidir. Britanya ve Alman İmparatorluğu içindeki örgütümüz bu savaşı tetiklemeli, savaşın sonunda Komünizm kurulmalı ve dinleri zayıflatmak amacıyla diğer hükümetleri yıkmakta kullanılmalıdır…”

Diğer sözlerle; 1. Dünya Savaşı, İlluminati Rus Çarlığı’nı kontrol altına alacak. Rusya bir öcü olarak kullanılarak, illuminatinin ilerki hedefleri için kullanılacak. Buradaki öcü kelimesi kanlı diktatör rejimine gönderme yapmaktadır, Lenin ve Stalin kanlı bir diktatörlük dönemi yaşatmıştır. (Bu arada Lenin,Stalin ve Karl Marx’ın yahudi asıllı olduklarına dair bir çok iddia bulunmaktadır) Dünya Savaşı, Faşistler ve Siyonistler arasındaki farklıklaların kışkırtılmasıyla tetiklenmelidir. Bu savaşın sonunda Faşizm yıkılmalı ve Siyonizm Filistin’de bağımsız bir İsrail Devleti kuracak kadar güçlenmelidir. Enternasyonal Komünizm, savaştan Hristiyan dünyasıyla denge içinde bir güç olarak çıkmalıdır ki ona çıkaracağımız son karışıklıkta ihtiyacimiz olacak…”

Ki öyle olmuştur, Bush ailesinin mali desteğiyle güçlenen Hitler, sözde Yahudi düşmanlığıyla birlikte soykırıma başlamış ve İsrail’in kurulmasına hizmet etmiştir.

Geldik 3. Dünya Savaşına; Siyonistlerle İslam Alemi arasında İlluminati ajanlığının (CIA,FBI) sebep olacağı farklılıkların körüklenmesiyle tetiklenmeli. Yani yine ORDO AB CHAO yöntemi uygulanacak. Bu savaş, öyle bir savaş olmalı ki İslam ve Siyonizm birbirini yiyerek yok etmeli. Bu arada diğer uluslar, fiziki, ahlaki, ruhsal, ekonomik yıkımlara sürüklenerek bölünmeli. Öyle bir sosyal kaos yaratılmalı ki, herkes dinleri kanlı şiddetin temel sebebi olarak görmeli ve insanlar mutlak ateizme yönelmeli. Son olarak Lucifer’in saf ve mutlak doktrininin manifestosuyla Hristiyanlık ve Ateizm de silinmeli…

Bu sayede bir taşla 2 kuş vurmuş olunacak.”Bazı konuşmalarında, ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’de bu tarz açıklamalarda bulunmuştu.

Özellikle son yıllarda daha yoğun olarak ABD’nin terör örgütleriyle gizli ilişkilerini konuşuyoruz. ABD, terör örgütlerini ele geçirerek, yönlendirerek veya terör örgütleri kurarak küresel düzeyde örtülü/açık operasyonlar yapan, ölüm, kan, dehşet, kaos ve belirsizlikler üzerinden büyüyen ahlaksız bir sömürge imparatorluğudur.

Önemli Bir Mesele Daha Var

Dünya nüfusunu azaltma politikalarında bu savaş ve kitle imha silahları H.A.A.R.P büyük bir paya sahip olacak. Georgia Guidestones anıtının üzerinde yazan yazıyı hatırlayalım; ‘İnsan nüfusunu 500 milyonun altında, doğayla değişmeyen bir dengede olacak şekilde sabit tut’.

Bir dönem bütün dünyada binlerce genç yapay ideolojiler uğruna can verdiİkilemler yine bildiğimiz yollarla, ORDO AB CHAO ile tezgahlandı.

Yine önce kaos, sonra düzen.

Provokatörler aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatılır. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüşer. Ülkeye gönderilen provokatörler için halkı kışkırtmak hiç zor olmaz. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölünür ve çatışmaya başlar. Sadece sağ ve sol değil mesele, mesele kendi sistemlerini oturtmak. Bunun için gözlerini kırpmadan herşeyi yerle bir edebilirler.

Olaylar öyle boyutlara getirilir ki, her gün 50 - 60 kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlar. Ülke iç savaşa, yani kaosa sürüklenmiştir.

Bütün ülke terör korkusu altında ezilmeye başlar ve insanlar akşamları sokağa çıkamaz olur.

Sonra darbe gelir ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverir.

Çağresiz ve bunalmış halk bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak görür. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmiştir. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmiş olurlar sadece.

Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. işte kusursuz bir ORDO AB CHAO örneği.”

(Kaynak: Emine Altındal )

Şimdilerde kurban gittiğimiz oyun global bir kurgu. Her kafadan başka bir sesin çıktığı, net bir bilgiye sağlıklıca asla ulaşamadığımız bir zamandan geçiyoruz. TV'ler tam bir şaşı bak şaşır oyuncakları gibi, bir profesörün dikte ettiğini diğeri yalanlıyor.

Ve hatta koca koca adamların benim dediğim doğru kavgası hepimizin ezbere bildiği “ Neşeli günler” filmindeki limon mu? Sirke mi? Kavgasından öte değil.

Peki aslında dünyada neler oluyor?

Yukarıda anlattığım gibi dünya köklü bir değişime doğru yola çıktı maalesef. İllüminatik karanlık örgütler yer altıntan yer yüzüne çıkmaya ve kendilerini ritüellerini ve yapabileceklerinin dahasını göstermeye gizlememeye karar verdi. Bir çok bilim kulisinde halihazırda var olan insanlığın son organik ve kendi düşünce sistemine hakim yani son özgür nesil olduğu konuşuluyor. Ne demştik önce kaos sonra yeni düzen...

şimdilerde kaosun ortasına bile gelmediğimizi düşünüyorum. Tahminlerim çok daha karanlık senaryolar...sonunda ne olacak derseniz o kaostan ve güvensiz yaşamdan bizleri ellerinde “çip”lerle kurtarmaya gelecek, insanlık için büyük şeyler yaptığı için tüm dünya tarafından çok ama çok alkışlanıp kahraman ilan edilecek ruhunu çoktan şeytana satmış olan bilim insanlarının en lucifer suretlileri ile karşı karşıya kalacağız. Lütfen araştırın...

Lütfen TV'den uzaklaşın... Okuyun başka cevaplar arayın. Dünya pek pembe bulutlu bir yer değil farkında değil misiniz?

Doğru bir bildirinin sizlere ulaşmasını isteselerdi onu tv'de bulabilir miydiniz?

Kitleleri uyuşturmak için kullanılan bir kutu ne kadar doğruyu yansıtıyor olabilir?

Egemen güçlerin yönetiminde bulunan medya gurupları ne kadar gerçeği yazıp çizebilir?

Büyük masonik güçlerin idaresinde bulunan koca dünyada hükümetler bile sizce ne kadar söz hakkı sahibidir?

Trump neden böyle davranıyor?

Neden Maske takmayı reddediyor?

Ellon Musk Amerikan hükümetine nasıl kafa tutuyor?

İtalya'da ölümler neden yaşlı nüfüsü hızla vurdu?

Ortak bir aşı mı kullanılmıştı?

Aşılar yararlı mı? Zararlı mı?

Hızla yayılan insanlar için üretilen çip hakkında ne biliyorsun?

5G teknolojisinin insanlığa neler yapabileceğini araştırdın mı?

Marketten aldığın tahılların içindeki arsenik oranı hakkında bilgiye sahip misin?

Bu soruların cevapları maalesef iç açıcı değil bilincindeyim. Ama 4 milyar yıllık insanlık tarihinin en tuhaf zamanlarından birini yaşarken insan kardeşime pambe bir masal içinden seslenmek istemedim...

Wake up Neo...

Amerika ve Almaya'da gelişen ırkçı tetiklemelerin geldiği nokta çok kaotik. Bu hesaplı değil mi sence?

Pandemi yasalarını reddeden Almanya halkı Münih sokaklarını yakmakta...Bir polisin Amerikan vatandaşı bir siyahiyi öldürmüş olması şu sıra büyük hadiseler çıkarmakta. Tesadüf mü yani bu halk isyanları?

Çanlar büyük bir gürültü ile çalmakta. Zaman soru sorma ve her şeye inanıp uyumlanmama zamanı. Şimdi TV yi kapat bigisayarını aç ve araştır. Aslında neler oluyor?

İşte tam da gelecekte olacaklar orada saklı. Bu illüminatik kuruluşların yapacakları yüzyıllar önce yazılmış belli bir haritaya sahip. Belli simgeler ve olaylar silsilesine bağlı...

Devletler, yardım kuruluşu gibi görünen kurumlar, insanlık için çalıştığını iddia eden bilimsel kurumlar, örgütler gerçekten öyleler mi? Finansörleri kim?

Cevaplar senin aramaya başladığın, sormaya başladığın yerde...

Soru soranların cevapları bulmaya yola çıkanların yaşadığı gezegendesin.

Ara bulacaksın!