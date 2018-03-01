"İnsanları İcraya Sürüklemeyin"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın Tbmm Genel Kurulunda "Yatırım ortamının iyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" hakkında konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili ALİ ÖZCAN konuşmasında "Niye insanlar, icra ve iflasla yoğun bir şekilde karşı karşıya? On altı yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda, hem de çok övünüyorsunuz 'Tek başımıza iktidardayız, muktediriz, her şeyi yaparız.' E, hadi yapın, insanları icra ve iflasa sürüklemeyin." dedi. Ali Özcan, toplumda ahlakın çöktüğünden bahsederek kadına şiddet ve tecavüzün son 16 yıldır çok yoğun bir şekilde arttığını belirtti. Türkiye'nin 2016 yılında Demokrasi Endeksi'nde gerilediğini ve 97'inci sıraya kadar düştüğünü söyleyeyen Özcan, "Eğitim Endeksi'ne baktığımız zaman ise 38 OECD ülkesi arasında 35'inci olduğumuzu görüyorum." dedi.

Ak Parti'nin 16 yıllık iktidarındaki karnesinin eğitim ve toplumsal olarak çok kötü olduğunu belirten Özcan, vatandaşın bankalara borucunun toplamda 500 milyar lira olduğunu söyledi.