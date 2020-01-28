İnsanlar Sokakta Sabahlıyor.

Dört gün önce 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan ve hava sıcaklığının geceleri eksi dereceye kadar düştüğü Elazığ'da, hâlâ çadır ve battaniye yardımı alamayan vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak ısınmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor.

Elazığ ve çevre illeri vuran 6.8’lik depremin üzerinden 4 gün geçti. Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları sona erdi. Ancak depremde evleri yıkılan ya da oturulmayacak kadar hasarlı olan vatandaşları için sorunlar hâlâ birmiş değil.

Hava sıcaklığının geceleri eksi derecelere kadar düştüğü deprem bölgesinde, çadır ve battaniye yardımı alamadığını belirten vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak ısınmaya, hayatta kalmaya çalışıyor.

‘DÖRT GECEDİR SOKAKTAYIZ ÇADIR YOK BATTANİYE YOK’

Çadırların kendilerine ulaşmadığını dile getiren Ahmet Köseoğlu, “Çadır yok, battaniye yok. Yetkililerin gösterdikleri yerler dolu. Bu 4'üncü gece, dışarıdayız” dedi.

Battaniyelerle ısınmaya çalıştıklarını belirten Ali Durgun ise “Belediye görevlileri battaniyeler getirdi. Çok soğuk hava, 3 gündür sokaklardayız. Henüz bulunduğumuz yere çadır gelmedi.” diye konuştu.

BAKAN ’24 BİN ÇADIR SEVK ETTİK’ DEMİŞTİ

Elazığ merkezli depremde zarar gören vatandaşlara destek paketini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, deprem zedeler için oluşturulan barınma yerleri konunda şu bilgileri vermişti: “45 barınma alanı belirledik. 24 bin 402 çadır sevk edildi şu ana kadar bölgeye. 400 kadar da genel amaçlı çadır sevk edildi.”

Bakan Soylu açıklamasında ayrıca, “15 gün içinde inşallah, konteynerlerimiz hazır hemen buraya sevkini başlatıyoruz bir konteyner kent oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ UYARDI, KAR YAĞIŞI GELİYOR…

Meteorolji, bugünden itibaren deprem bölgesinin yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini söyledi. Yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.

(SÖZCÜ - Evren DEMİRDAŞ)