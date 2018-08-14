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İngiltere'den Flaş Türkiye açıklaması!

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İngiltere'den Flaş Türkiye açıklaması!
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan sorunlarla ilgili konuştu. Pierce, 'Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz." dedi.     

BM Güvenlik Konseyinin ağustos ayı dönem başkanı olan Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.     

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumu ve iki ülke arasında yaşananlara ilişkin bir soruya Pierce, şu yanıtı verdi:     

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.”     

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da yanıtladı.  

Bu soru üzerine Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.     

"ESKİ RUS AJANI SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİNDEN RUSYA SORUMLU"

Karen Pierce, ABD Dışişleri Bakanlığının eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de  Salisbury kentinde zehirlenmesi nedeniyle Moskova'ya uygulayacağı yaptırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.     

Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Pierce, "Gerekli yöntem ve güdüleri vardı. Rusya dışında başka hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sorunu çözebilmek için onlara bizimle konuşma ve çalışma şansı verdik ama reddettiler." ifadelerini kullandı.     

 

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