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İngiltere'den flaş Rusya kararı!

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İngiltere'den flaş Rusya kararı!
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Moskova'ya yapacağı ziyaret iptal edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretinSuriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda önceliğim ABD ve diğer G7 ülkeleriyle düzenleyeceğimiz toplantıda sahada ateşkesin sağlanması ve politik sürecin işletilmesi yönünde adımlar atmak." şeklinde konuştu.

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova bir açıklama yaptı. Zakharova, Johnson'ın kararını 'absürd' bulduklarını söyledi.

Öte yandan İngiltere'nin bu kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da 11-12 Nisan'da Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunması bekleniyordu.

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