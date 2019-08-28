  • BIST 96.096
  • Altın 287,775
  • Dolar 5,7991
  • Euro 6,4298
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAFETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!

İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!

»
İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!
Brexit çıkmazındaki ülkede Boris Johnson hükümeti Kraliçe'den Eylül ayı ortasında parlamentoyu askıya almasını talep edecek.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; İngiltere'de hükümet, Kraliçe 2. Elizabeth'ten, Eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep edecek.
BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, hükümetin yeni dönem yasama programını 14 Ekim'de açıklamayı planladığını aktarıyor.
Böylece milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman olacak.
BBC'ye bilgi veren bir Başbakanlık kaynağı, Başbakan Boris Johnson'ın bu yaz göreve yeni başladığını hatırlatarak siyasetçinin Brexit sonrası dönem için planlar yaptığını söyledi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
  • İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  • DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
  • RUS SAVAŞ UÇAĞI, TSK'NIN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINI VURDU!28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:10
  • HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
  • KAN DONDURAN VAHŞET!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:54
  • TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
  • ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
  • GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
  • ÖMÜR GEDİK'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim