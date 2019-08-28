İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!

Brexit çıkmazındaki ülkede Boris Johnson hükümeti Kraliçe'den Eylül ayı ortasında parlamentoyu askıya almasını talep edecek.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; İngiltere'de hükümet, Kraliçe 2. Elizabeth'ten, Eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep edecek.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, hükümetin yeni dönem yasama programını 14 Ekim'de açıklamayı planladığını aktarıyor.

Böylece milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman olacak.

BBC'ye bilgi veren bir Başbakanlık kaynağı, Başbakan Boris Johnson'ın bu yaz göreve yeni başladığını hatırlatarak siyasetçinin Brexit sonrası dönem için planlar yaptığını söyledi.