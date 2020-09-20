İngiltere’de karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bir çok ülke salgının başladığı ana geri dönerken, İngiltere'de de tedbirlere sıkı önlem geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgına karşı bizi yeni önlem alınacağını açıkladı.