  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Sızma Girişiminde Bulunan 20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İngiltere Soruşturma Başlattı! Salgının Sebebi Olabilir

»
İngiltere Soruşturma Başlattı! Salgının Sebebi Olabilir
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 197 bini geçti. 807 bin pozitif vaka da sağlığına kavuştu.

Corona virüsü salgınını en ağır yaşayan ülkelerden birisi İngiltere. Şimdiye dek 19 bin 506 kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Krallık, en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke konumunda. Salgının başlarında Başbakan Boris Johnson'ın sürü bağışıklı politikasında ısrarcı olması ve 4 gün boyunca 250 binden fazla kişinin temasta bulunduğu Cheltenham Festivali'nin iptal edilmemesi bu tablonun oluşmasında büyük bir pay sahibi.

Cheltenham Festivali'nde enfekte olan asillerin virüsü Kraliyet Ailesi'ne kadar taşıması ve Boris Johnson'ın da corona virüse yakalanmasının ardından İngiltere'de salgının ele alınış biçimi ciddi şekilde değişti. Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralı gibi bir dizi standart önleme geç de olsa hayata geçiren İngiltere'de şimdi de corona virüs hakkında sürpriz bir soruşturma açılıyor.

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, şehri etkisi altına alan corona virüsü pandemisine ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Soruşturmanın odak noktası ise Liverpool - Atletico Madrid maçı.

11 Mart 2020 tarihinde Anfield Road'da oynanan Liverpool - Atletico Madrid maçını 52 bin kişi tribünden izlemişti. Seyircilerin arasında İspanya'dan gelen 3 bin Atletico Madrid taraftarı olduğu biliniyordu. Bu karşılaşmanın oynatılmasının İngiltere'de ve şehirde büyük bir virüs dalgası başlatmış olabileceğine dikkat çeken Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham, skandalın arefesinde olduklarını ifade etti.

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotherham'ın İngiltere'de ve spor dünyasında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının tamamı şu şekilde: "O gün Madrid'den Liverpool'a 3.000 İspanyol geldi. Eğer, maçın şehirde corona virüsü dalgasını başlattığını ortaya çıkarırsak bu büyük bir skandal olur..."

"Tüm şehri tehlikeye atmamamız gerekirdi. Araştırmalarımızı başlattık. O maça gidip de 15 gün içinde corona virüsü testi pozitif çıkan 1.200 kişi var. Atletico Madridli taraftarların olduğu bölümdeki güvenlik görevlilerini de araştırıyoruz. O gün hükümet bize 'risk çok düşük' dedi. O maçtan birkaç gün sonra tüm ülke kapatıldı. Spor karşılaşmaları ve büyük organizasyonlar iptal edildi. Bu nedenle aklımızda cevap bulması gereken sorular var. Tek bir olay, bütün bir şehir için çok büyük bir dalgayı başlatmış olabilir. Keşke geriye dönebilsek. O maçın seyircili oynanmaması için elimden geleni yapardım. Yine de UEFA ve İngiltere hükümetinin böyle büyük bir sorumluluğu nasıl aldığını anlayamıyorum."

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, İngiltere'nin kuzeyindeki son büyük seyircili etkinlikti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BM'den İlk Covid-19 Zirvesi07 Nisan 2020 Salı 13:16
  • Boris Johnson'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Gelişme06 Nisan 2020 Pazartesi 12:28
  • Almanya'da Hastanede Bomba Paniği!02 Nisan 2020 Perşembe 13:32
  • Rusya'da Vaka Sayısı Artıyor27 Mart 2020 Cuma 13:27
  • İngiltere'de Sokağa Çıkma Yasağı Resmen Başladı!24 Mart 2020 Salı 12:47
  • Almanya'dan Umut Veren Açıklama24 Mart 2020 Salı 12:13
  • Ölü Sayısı 9 Bine Dayandı!19 Mart 2020 Perşembe 11:20
  • İran'da Binlerce Mahkum Serbest Bırakıldı!17 Mart 2020 Salı 12:17
  • İlk Aşı Testleri Başladı17 Mart 2020 Salı 10:48
  • Aşı İçin Çalışmalar Başladı!16 Mart 2020 Pazartesi 19:40
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim