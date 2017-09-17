  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKASuriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor

İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da

»
İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da
İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon'un, Katar'ın başkenti Doha'da Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Başbakan Bin Nasır, İngiltere  Savunma Bakanı ve beraberindeki heyeti Doha'da kabul etti.

Başta Körfez krizi olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke için ortak  öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, güvenliğin yanı sıra çeşitli  alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi  Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar  ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan  4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep  listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul  edilmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da17 Eylül 2017 Pazar 15:53
  • BES'te 1 milyar lira birikti17 Eylül 2017 Pazar 15:51
  • Emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı17 Eylül 2017 Pazar 15:48
  • Suriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor17 Eylül 2017 Pazar 15:46
  • MOT’lar yarın göreve başlıyor17 Eylül 2017 Pazar 15:44
  • Diyanet İşleri Başkanı belli oldu17 Eylül 2017 Pazar 14:50
  • 'Teröre rağmen büyüme hızımız düşmedi'17 Eylül 2017 Pazar 14:45
  • 'O fotoğrafı çektiren kişinin siyasette, inançta, ahlakta, hayatta yeri yoktur'17 Eylül 2017 Pazar 14:28
  • 'Barzani'ye bedeli ödettirecek güçteyiz'17 Eylül 2017 Pazar 14:23
  • Yurt dışına kaçırılan 4 bin 311 eser Türkiye'ye getirildi17 Eylül 2017 Pazar 14:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim