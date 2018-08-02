İngiltere Rusya’daki Başkonsolosluğunu kapattı

İngiltere, Rus istihbaratını Salisbury'de iki Rus vatandaşına suikast düzenlemekle suçlayarak, Rus Başkonsolosluğunu kapattı.

İngiltere St. Petersburg Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya’nın Salisbury davası ile ilgili tutumu, konsolosluğun kapanmasının sebep oldu.

Açıklamada, “St. Petersburg’daki Büyük Britanya Başkonsolosluğu resmen kapatılmıştır. Bu adımın nedeni, Salisbury vakasından sonra Rus yetkililerin bize karşı tutumlarıdır” ifadesi yer aldı.

DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETME GERGİNLİĞİ

Mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus albayı Sergey Skripal ve kızı zehirlenmiş, bunun üzerine 28 ülke Rusya'daki diplomatlarının bazılarını ülkelerine geri çağırmıştı. Karşılık olarak da Rusya ülkesindeki 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.