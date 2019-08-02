İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Katıldığı güzellik yarışmasında İngiltere güzeli seçilen 23 yaşındaki Hindistan asıllı Bhasha Mukherjee'nin mesleğini duyan hayrete düşüyor.

İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 146 IQ'lu Hintli Bhasha Mukherjee, katıldığı güzellik yarışmasında İngiltere güzeli seçildi.5 dil bilen ve IQ'su 146 olan Bhasha, güzellik yarışmasında birinci olmasının üzerinden birkaç saat geçtikten sonra Pilgrim Hastanesi'nde işe başladı.Mukherjee, dokuz yaşındayken ailesi ile beraber İngiltere'ye yerleşti. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Nottingham Üniversitesi'nde Cerrahlık eğitimine başladı.Miss England'ın galibi olan Bhasha, ödül olarak Miss World yarışmasına katılacak ve Mauritius'a bir tatil yapacak.Bhasha Mukherjee başarısıyla ilgili şunları söyledi: Bazı insanlar güzellik yarışmasına katılan kızların, boş kafalı olduğunu düşünüyor ama yanılıyor. Sadece güzel olduğumuz için, bir şeyleri kanıtlamak için oraya çıkıyoruz.