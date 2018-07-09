İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'de Brexit müzakerelerine damga vuracak bir olay yaşandı. Brexit müzakereleri konusunda fikir ayrılıkları yaşanan İngiltere'de bir istifa daha geldi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DA BUGÜN İSTİFA ETTİ

Brexit Bakanı David Davis'in dünkü istifasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa kararını duyurdu. Bilindiği üzere dün istifa eden David Davis'in yerine Davis'in yerine Dominic Raab atanmıştı.

MAY'İN BREXİT KARARINDAN YARIM SAAT ÖNCE AÇIKLADI

Bu karar İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamentoda Brexit kararını açıklamasından yarım saat önce geldi ve birçok kişiyi şaşırttı.

MAY'İN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

May'in ofisinden yapılan açıklamada, "Bu öğlen Başbakan May, Johnson'ın istifasını kabul etti. Kısa zamanda yerine atanacak kişi açıklanacak. Başbakan hizmetlerinden dolayı Boris'e teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.