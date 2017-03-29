İngiltere Başbakanı “Brexit mektubu”nu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel’e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı.

Resmi bildirim çerçevesinde May’in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bugün öğle saatlerinde iletilecek ve 27 AB üyesi ülkeye yönlendirilecek.

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı.” denilirken May’in mektubuna da 48 saat içerisinde yanıt verilmesi bekleniyor.

Tusk, daha önceki bir açıklamasında “Tüm işlemleri gerçekleştirdik ve 48 saat içerisinde hazır olacağız.” demişti.

BAŞBAKAN MAY AVAM KAMARASINI BİLGİLENDİRECEK

Mektubun Tusk’a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May’in Avam Kamarası’na giderek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini yürürlüğe sokarak Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. İngiltere’nin 1973’den bu yana üyesi olduğu AB’den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si AB üyeliğinden ayrılmak adına oy kullanmıştı.