  • BIST 89.113
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,6409
  • Euro 3,9288
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü

İngiltere Başbakanı “Brexit mektubu”nu imzaladı

»
İngiltere Başbakanı “Brexit mektubu”nu imzaladı
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel'e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin birlikten çıkışını düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesi çerçevesinde Brüksel’e resmi bildirimde bulunulacak mektubu imzaladı.
Resmi bildirim çerçevesinde May’in imzaladığı mektup, İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bugün öğle saatlerinde iletilecek ve 27 AB üyesi ülkeye yönlendirilecek.
İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başbakan, 50. maddeyi işleterek Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılık müzakerelerini başlatacak mektubu imzaladı.” denilirken May’in mektubuna da 48 saat içerisinde yanıt verilmesi bekleniyor.
Tusk, daha önceki bir açıklamasında “Tüm işlemleri gerçekleştirdik ve 48 saat içerisinde hazır olacağız.” demişti.
BAŞBAKAN MAY AVAM KAMARASINI BİLGİLENDİRECEK 
Mektubun Tusk’a iletilmesinden kısa bir süre sonra Başbakan May’in Avam Kamarası’na giderek, 50. maddenin işletildiği yönünde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor.
İngiltere, Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini yürürlüğe sokarak Brexit sürecini resmen başlatmış olacak. İngiltere’nin 1973’den bu yana üyesi olduğu AB’den ayrılığını iki yıl içinde tamamlamış olması hedefleniyor.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si AB üyeliğinden ayrılmak adına oy kullanmıştı.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı29 Mart 2017 Çarşamba 10:00
  • İngiltere Başbakanı “Brexit mektubu”nu imzaladı29 Mart 2017 Çarşamba 10:00
  • Tarih yazan sporcudan Trump'a mektup29 Mart 2017 Çarşamba 09:40
  • Ünlülerin olay paylaşımları!29 Mart 2017 Çarşamba 09:35
  • Piton yılanının içinden insan çıktı.29 Mart 2017 Çarşamba 09:30
  • Rakka'da son durum ne?29 Mart 2017 Çarşamba 09:25
  • İsmail Akkol için istenen ceza belli oldu29 Mart 2017 Çarşamba 09:20
  • Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar29 Mart 2017 Çarşamba 09:15
  • Almanya'da İncirlik tartışması29 Mart 2017 Çarşamba 09:05
  • Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı29 Mart 2017 Çarşamba 09:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim