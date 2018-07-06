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İngilizlerin şaşırtan su şişesi taktiği!

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İngilizlerin şaşırtan su şişesi taktiği!
Dünya Kupasında İngiliz kaleci Picford, Kolombiya maçı uzatmalara gidince şişenin üzerinde yer alan notlardan tüyo aldı. Notlarda, hangi futbolcunun topu nereye vuracağı yazıyordu.

İngiltere'nin siyasi stratejileri kadar; futbol taktiklerinde de kurnazlıkları Rusya'da bir kez daha ortaya çıktı. Gruptaki son maçta Kane'i oynatmayan ve Belçika'ya 1-0 yenilen İngilizler, ikinci oldu. Bu ikincilik onları çeyrek finalde Brezilya'yla eşleşmekten kurtulmaları anlamına geliyordu. Finale giden en çetin yoldan bu şekilde kurtulmuş ve diğer yola geçmişlerdi. Çeyrek finale kalmak için mücadele ettikleri Kolombiya maçındaki kurnazlıkları ise bir kez daha 'Pes' dedirtti.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ANALİZ ETTİ

Maçtan önce penaltılar üzerinde özel hazırlık yapan İngilizler, video üzerinden rakip oyuncuların analizini yapmıştı. Penaltı atışları sırasında İngiltere'nin kaleci antrenörü Martyn Margetson, kaleci Jordan Pickford'a su servisi yapıyordu. İlk bakışta çok önemsiz gibi görünen bu detayın perde arkası ise İngiliz basınına yansıdı. Kolombiyalı oyuncuların bireysel özelliklerine tek tek çalışan, teknik, taktik analizlerini çıkartan, topu hangi tarafa vurabilecekleri ihtimallerini değerlendiren Martyn Margetson'un, her su servisinde, şişenin yanında bir de not bulunuyordu. Su şişesi bir de havluyla maskelenmişti.

YÖNTEM KADIN HOKEY MAÇINDAN GELDİ

Su içme bahanesiyle şişeyi ve notu alan kaleci Jordan Pickford, rakibinin vuruşu hangi köşeye yapacağı konusunda daha güçlü verilere sahip oluyordu. Jordan Pickford bu şekilde kurtardığı penaltılarla kahraman oldu. İngilizler'in bu yöntemi ilk kez kullanmadığı da ortaya çıktı. Aynı taktiğin daha önce İngiltere'de oynanan kadın hokey maçında da İngilizler tarafından uygulandığı belirtildi.

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