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İngilizler Trump'a protesto düzenleyecek

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İngilizler Trump'a protesto düzenleyecek
Trump'ın İngiltere'ye ziyareti öncesi sosyal medyada kampanya başlatıldı. İngiliz kullanıcılar, Green Day'in 'Amerikan Idiot' parçasını müzik listesinde 1 numaraya taşımaya hazırlanıyor.

İngiltere'deki Trump karşıtları, Londra'da gelecek olan ABD başkanına bir sürpriz hazırlamayı planlıyor. Protestocular, 2004 yılında ABD'li rock grubunun çıkış parçası olan Amerikan Idiot şarkısını müzik listesinde 1 numaraya çıkartacak.

'BEBEK TRUMP' BALONU DA HAZIRLANIYOR
İngillizler, cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret edecek olan Trump'ı protesto edecek.

Protesto amacıyla dev bir 'bebek Trump' balonu yapılacağı öğrenilirken, ilginç bir müzikli protesto gösterisinin de sosyal medya üzerinden örgütlendiği görüldü.

İngilizler, albümün adını taşıyan parçanın Trump'ın ülkeyi ziyaret ettiği gün birinci sırada olmasını amaçlıyor.

Albümle aynı isimdeki şarkı "Bir Amerikan aptalı olmak istemiyorum/ yeni medyanın altında bir ulus istemiyorum" sözleriyle başlıyor.

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