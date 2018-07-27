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İngiliz Model'den cüretkar poz!

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İngiliz Model'den cüretkar poz!
İngiliz model Demi Rose, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç model, havuz başındaki ilginç tarzıyla kovboya benzetildi.

Ibiza'da tatil yapan Demi Rose, önceki gün Instagram hesabına cesur bir fotoğraf yükledi. Genç model, havuz başındaki ilginç tarzıyla kovboya benzetildi. Demi Rose'un bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü modelin en büyük hayali ise günün birinde Bond kızı olabilmek. Demi Rose Mawby geçtiğimiz mayıs ayında Daily Mail gazetesine verdiği röportajda beslenmesine çok dikkat ettiğini itiraf etmişti. Çok kolay kilo aldığını söyleyen Demi, kilo almamak için doğum günlerinde doğum günü pastası bile yemiyor.

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