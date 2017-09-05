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İngiliz dergi dünyanın en güzel ülkesini seçti

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İngiliz dergi dünyanın en güzel ülkesini seçti
Ünlü aktör Sean Connery ve Loch Ness gizemli gölünün İskoçya’sı dünyanın en güzel ülkesi seçildi.

İngiliz turizm dergisi “Rough Guide” ın okuyucularının seçtiği ilk 10 listesinde Kanada ikinci, Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.

Bakir plajları, yeşil vadileri, gölleri, kayalar üzerine oturtulmuş tarihi kaleleri ile ünlü İskoçya’nın ilk sırayı almasının rastlantı olmadığını söyleyen İskoçya “VisitScotland” turizm müşavirlikleri başkanı Malcolm Roughead “Rough Guide” konuyla ilgili konuştu. Roughead, "Okurlarının seçimi bizi mutlu etti. Ancak ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler doğal  bir güzelliğe tanık olacaklarını bilmekteler ” değerlendirmesinde bulundu.

Turizm dergisi okuyucuları İtalya’yı dördüncü olarak gösterirken Güney Afrika, Endonezya, İngiltere, İzlanda, ABD ve son olarak Galler 10 ülkelik listeyi tamamladılar.   

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