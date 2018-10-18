'İnfazcı' albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 kişilik Suudi infaz timinin başında olduğu değerlendirilen ve Veliaht Prens’in istihbaratçısı çıkan ‘Maher Abdulaziz M. Mutreb’in, olay saatlerinde Başkonsolosluk ve konutta bulunduğunu, ardından büyük bir valizle havalimanına geçtiğini gösteren fotoğr

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast timinin fotoğraflarının ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Suikast ekibinin yeni fotoğraflarında en önde yer alan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden Maher Abdulaziz M. Mutreb olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kaşıkçı'ya suikast operasyonunu koordine ettiği değerlendirilen Mutreb'i önceki gün The New York Times gazetesi de işaret etmişti. Gazete Veliaht Prens Selman'ın yanında fotoğraflarını yayımladığı Mutreb'in Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapmış 47 yaşındaki bir istihbarat albayı olduğunu açıklamıştı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı.

Kaşıkçı suikastını gerçekleştiren 15 kişilik Suudi ekibi de yönettiği iddia edilen Mutreb'in '2 Ekim mesaisi' de deşifre oldu. Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de girdi.

Yine 2 Ekim'de saat 09.55'te Mutreb, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görülüyor. En önde yürümesi dikkat çekiyor. Cemal Kaşıkçı Başkonsolosluğa girmeden saatler önce gelip yerini aldığı anlaşılıyor. Suikast timinde yer alan diğer isimler de Kaşıkçı'dan önce binaya giriyor, bir başka deyişle Suudi gazetecinin 'cellatları' önceden yerlerini alıyorlar.

09.55: Mutreb Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yapıyor. Ekibi onu takip ediyor.

16.53: Mutreb, Başkonsolos'un 3 4 konutunun önünde görülüyor.

17.15: Mutreb ve adamları Levent'teki otelden büyük bir valizle çıkıyor.

17.58: Mutreb önde, adamları arkada Atatürk Havalimanı'nda...

BÜYÜK VALİZE DİKKAT

Mutreb, elde edilen bir başka fotoğrafta önceki gün ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed bin Uteybi'nin rezidansından çıkarken polis kamerasına yakalanıyor. Bu görüntünün kameralara takıldığı saat 16.53... Mutreb ve beraberindeki ekibin 4 gün için rezerve ettikleri otelde rezervasyon iptali yaptıkları sırada bir görüntüsü de bulunuyor. Mutreb'in yanındaki büyük valiz ise dikkat çekiyor. Mutreb ve beraberindeki tim üyeleri ayrıca 2 Ekim 2018'de Genel Havacılık Terminali'nden 17.58'te Türkiye'den çıkış yaparken görülüyor. Mutreb ve bazı tim üyelerinin konsolosluk konutundan çıkar çıkmaz Atatürk Havalimanı'na yöneldikleri anlaşılıyor. Timin 6 kişiden oluşan bu üyeleri, 2 Ekim'de 17.15'te inip 18.20'de kalkan HZ SK1 kuyruk numaralı Suudi devletine yakın Sky Prime Aviation şirketine ait özel jetle Kahire'ye gitmişti.