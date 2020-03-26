İnfaz Yasası Erdoğan'a Sunuldu

AK Parti, yaklaşık 100 bin mahkûmun cezaevlerinden tahliyesini öngören infaz düzenlemesini iktidar ortağı MHP ve muhalefet partileri ile istişare ettikten sonra dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, telekonferans ile yapılan infaz düzenlemesi toplantısında, kurmaylarından MHP ile sürecin dikkatli davranılarak yürütülmesini istedi. Toplantıda, Erdoğan’ın talimatıyla erken yaşta evliliğin infaz düzenlemesinden önce cuma günü Meclis’ gelmesi kararlaştırıldı.

AK Parti yönetimi, infaz düzenlemesini iktidar ortağı MHP ve muhalefet partileri ile istişare ettikten sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Tarabya’daki Huber Köşkü’nde telekonferans yöntemiyle düzenlenenen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti grup başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara’dan katıldı. Erdoğan’ın toplantının başında, “Yapmış olduğumuz çalışmada sona geldik, malum koronavirüs sebebiyle toplantımızı video konferans ile yapıyoruz” dedi.

MHP HASSASİYETİ

2 saat süren toplantıda infaz düzlenmesi ile ilgili taslak üzerinden tekrar çalışılarak muhalefet ve MHP ile görüşülmesi kararı alınırken, Erdoğan’ın MHP ile ittifakta hassasiyetini yinelediği öğrenildi. Erdoğan, MHP’nın rızasının alınmasını isteyerek, “Problem yaşanmasına izin vermeyin, çok hassas davranın” talimatını verdi.

ERKEN YAŞ İNFAZDAN ÖNCE GELECEK

Edinilen bilgiye göre toplantıda, erken yaşta evlilikler ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar erken yaşta evlikliklerin infaz düzenlemesi içinde olmasını savunurken bazı kurmaylar da ayrı gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, erken yaşta evliliklerin infazdan önce en geç cuma günü Meclis’e gelmesini istedi. Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulması bekleniyor.

UYUŞTURUCU BARONLARI UYARISI

Toplantıda uyuşturucu baronları ve uyuşturucu kullananların infaz düzenlemesinin içinde olmasının yaratacağı sıkıntılar dile getirildi. Erdoğan da bu görüşü destekleyerek, kendisinin bu tür kişilerin içinde büyüdüğünü, bu konuyu çok iyi bildiğini ve kişinin bu suçu tekrarlama eğiliminin yüksek olduğunu söyledi. 6 ay sonra doğal yollarla cezaevlerinden çıkacaklar ile ilgili de konu gündeme geldi. Bazı kurmaylar bunun kapsam içine alınması gerektiğini belirtirken, bazıları ise bu karara sıcak bakmadı.

TASLAKTA ORTAK UZLAŞMA FORMÜLÜ: HER SUÇ İÇİN AYRI TASNİF

İnfaz düzenlemesinde, kapsamın genişletilmesine ilişkin çalışmalarda itirazlar değerlendirmeye alındı. Temaslardan sonra şu tablo ortaya çıktı. CHP bir kısım terör suçlarının kapsama alınmasını, cinsel istismarın dahil edilmemesini istedi. MHP, terör suçlarının hiçbirinin kapsama alınmamasını talep etti. İYİ Parti, terör ve cinsel istismar suçlarının hariç tutulmasını önerdi. HDP ise tüm terör suçlarının kapsama alınmasını, kişilerin kişilere işlediği değil, kişilerin devlete karşı işlediği suçların af kapsamına alınmasının doğru olacağını savundu.

AK Parti, bunun üzerine kapsamın genişletilme çalışmasını yaparken, her suç için ayrı tasnif yapmaya karar verdi. Kapsam dışı olarak adlandırılan ancak bir süreden beri af kapsamına alınmasına karar verilen “terör suçları, uyuşturucu suçları, cinsel istismar suçları, kadına şiddet suçları ve kasten adam öldürme suçlarında” her suçu kendi içinde ayırarak “af kapsamına girenler af kapsamına girmeyenler” diye ayırma planı yaptı.

Buna göre, terör suçlarında örgüt propagandası yapmak, yardım ve yataklığın kapsama alınması tartışılıyor. Cinsel istismar suçlarında ise çocuklara yönelik tüm suçların kapsam dışı tutulması değerlendiriliyor. Uyuşturucu suçlarında ise kullanıcıları af kapsamı almak, ticaretini yapan ve satıcıları hariç tutma formülü ele alınıyor. Kasten adam öldürmek ise bu ayrımlara dahil edilmiyor. İlk metinde, kapsam dışında tutulan 6 suçun, tamamen aftan yararlanması veya af dışı kalması önlenecek. (Nuray Babacan)