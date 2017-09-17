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İndirimli mobilyada son günler

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İndirimli mobilyada son günler
Şubatta hayata geçirilen ve iç pazarda yaşanan hareketlilik dolayısıyla uzatılan mobilyadaki KDV indirimi, 30 Eylül'de sona erecek. Vatandaşlara indirimli mobilya için çağrıda bulunan sektör temsilcileri, özellikle bu ayın son günlerinin iyi satışlarla ka

Şubat ayının başında yüzde 18'den  yüzde 8'e düşürülen ve 30 Eylül'e kadar uzatılan KDV indirimiyle iyi bir dönem  geçiren mobilya sektörü temsilcileri, vatandaşlara eylül sonuna kadar indirimli  fiyatlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MODSİAD)  Başkanı Tamer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminden mutlu ve  memnun olduklarını söyledi.

KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren  mobilya satışlarında yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını ifade eden Bulut,  indirimin sektöre enerji kattığını, özellikle mayısın ortasına kadar satışların  çok hızlı geçtiğini kaydetti.

Bulut, sonraki süreçte KDV indiriminin 30 Eylül'e uzatılmasıyla  vatandaşların biraz yavaş hareket ettiğini dile getirerek, "İndirimin son  günlerinde satışların yeniden artmasını bekliyoruz. Bu ayın son günleri hareketli  geçer." dedi.

Vatandaşların bu indirimli günleri kaçırmayacağını ümit ettiklerini,  kendilerinin de indirimin sürekli olmasını istediklerini aktaran Bulut, şöyle  devam etti: "KDV indiriminin satışlara ve sektöre çok büyük faydası oldu. Aynı  tekstil sektöründeki gibi bu indirimin yüzde 8'de sabit kalmasını istiyoruz. Bu  indirimin yüzde 10'da sabit kalacağı yönünde haberler alıyoruz. Yüzde 8 veya 10  oranında sabit kalacak şekilde bir çalışma yapılırsa bizim sektörümüz için  memnuniyet verici bir durum olur."

"GENÇ NESİLDEN ARKADAŞLAR YETİŞMİYOR, EN BÜYÜK SIKINTIMIZ"

Bulut, sektörün önünde çok büyük engellerin olduğuna işaret ederek,  şunları kaydetti: "Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Devletimiz bu sektöre bir  hedef koydu. '10 milyar dolar ihracat yapacaksınız' dedi. KDV'nin önemi var ama  asıl önemli olan katma değeri yüksek ürün üretebilmek. Bu sektörün kalifiye  elemana ihtiyacı var. Yani el işçiliğiyle yapılan ürünlerin üretilmesi konusunda  sıkıntılarımız var. Sadece makinenin yaptığı ürünlerle katma değer sağlanamıyor.  El işçiliğini katmak gerekiyor ama el işçiliğini katacak elemanlarımız yok. Şu  anda ustalarımızın yaş ortalaması 45 ila 55. Kaygı verici bir durum. Ustalarımız  yoruldu, bünyeleri kaldırmıyor artık. Ustalarımız yavaş yavaş işi bırakıyorlar.  Genç nesilden de bize uygun arkadaşlar yetişmiyor. En büyük sıkıntımız bu."

"FIRSATI KAÇIRMAYIN"

"Mobilyanın başkenti" olarak bilinen Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir  firmanın sahibi Muhammet Çelik, küresel piyasalardaki daralmanın mobilya  sektörünü ciddi anlamda etkilediği dönemde getirilen KDV indiriminin kendilerini  çok rahatlattığını söyledi.

KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle satışlarının  arttığını dile getiren Çelik, indirimin son günlerinin iyi değerlendirilmesini  istedi.

Başka bir firmanın sahibi Yusuf Nazlıten de KDV indirimiyle iç pazarın  canlandığını, satışlarının toparlandığını kaydetti.

KDV indirim süresinin bitmesine yaklaşık iki hafta kaldığını ifade  eden Nazlıten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ay sonu itibarıyla KDV yüzde 18'e tekrar dönecek. Düğün yapacak  olan arkadaşları, mobilya değişecek olan arkadaşları bir an önce mobilya  mağazalarına alışveriş yapmaya bekliyoruz. Onlar için ciddi bir kazanç olacağını  düşünüyoruz çünkü ortalama 15-20 bin liralık ürün alacak bir arkadaşın bu işten  yüzde 10 gibi bir karı olacak. Bunu kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz."

Mobilya firma sahibi Ethem Keskin, indirimde son günlerin yaşandığını  belirterek, "Tüketiciye tavsiyem ay sonu bitecek KDV indirimini kaçırmamaları.  İhtiyacı olan tüketicilerin bir an önce mobilyaları almalarını tavsiye ediyorum.  Kesinlikle yüzde 10 gibi karları var. Mobilya ihtiyacı olanlar bence acele etsin  ve bu dönemi kaçırmasınlar." diye konuştu.

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