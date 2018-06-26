İnce'nin Sözlerine Katılmıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Meclis'e 44 vekille giren İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, seçimden sonraki ilk açıklamasını yaptı.

İşte Akşener’in açıklamalarından satırbaşları:

“Değerli Basın Mensupları,

Katılımlarınız nedeniyle Partim ve şahsım adına hepinize teşekkür ederim.

Öncelikle henüz kesinleşmemiş olsa da seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Bu açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni, benim ve partimizin yönetim anlayışımızın gereği, yetkili kurullarımızda görüşmeden hiçbir açıklama yapmama ilkemizdir.

Bize göre, güçlü ve kalıcı bir siyasi parti olmanın gereği budur.

Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu Genel İdare Kurulu'muzun önüne koydum.

Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve bu buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim.

Bu değerlendirme sonucunda, partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulu'muzun kararı, bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun, ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir.

Genel İdare Kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin, benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir.

Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi, biz İYİ Parti olarak 8 ay önce Türkiye'ye huzuru getirmek, gerginliği azaltmak, devletle insan arasında oluşan uçurumu gidermek ve ülkemize nefes aldırmak için yola çıktık.

Çünkü, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk, ekonomi, dış politika, eğitim, güvenlik gibi pek çok sahada derin bir kriz içerisinde olduğuna, üretim toplumu olması gerekirken tüketim odaklı bir topluma dönüştüğümüze, bunun ülkeyi getirdiği noktayı, milletimizin yoksullaşmasını, toplumsal çürümenin boyutlarını görerek yeni bir bakış açısıyla tüm bu meselelerin çözülebileceğine inandık.

Bugün de aynı inancı taşımaktayız.

Milletimizin büyük çoğunluğunun, bu inanç ve düşüncemizde haklılığımızın farkında olduğunu da biliyoruz.

Ben ve dava arkadaşlarım, hem Partimizin kuruluş sürecinde, hem de sonrasında karşılaştığımız tüm engellemelerde, “büyük millet, güçlü devlet” şiarının ışığıyla, kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik.

İktidar tarafından tüm araçlar kullanılarak, sayısız engeller, tehditler ve iftiralarla karşılaştık.

Bir adım bile geriye çekilmedik.

Daha 7.ayımızdayken, siyasetin, ikili yapısı arasına sıkışmış ve bunun sonucu olarak da milleti umutsuz bırakılmış Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirdik. Çok adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açarak, demokrasimize nefes aldırdık.

İYİ Parti, 24 Haziran seçim sürecini anlamlandıran partidir. Türkiye'yi yükseltme yolunda, bu anlamlandırmayı parlamento çalışmalarımıza da taşıyacağımız, milletimiz adına daha azimle çalışacağımız kesindir.

Genel İdare Kurulu'muz, bu yolda şahsıma tam desteğini belirterek, önümüzdeki süreçte siyasete ve millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam etme konusunda kararlığını ifade etmişlerdir.

Bugün daha güçlüyüz.

Artık, TBMM'nde milletvekillerimiz var. Grubumuzla birlikte, daha görünür, daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız.

Şunu kimse unutmasın ki, İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde gidermiştir.

Milletimiz bundan böyle, ikili yapıya mahkum kalmak zorunda olmadıklarını görecekler, doğru adresin, kendilerini o tarafa ve bu tarafa çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan birleştiren bir İYİ Parti olduğunu göreceklerdir.

Tüm teşkilatımızla birlikte, bizlere düşen de İYİ Parti'nin çözümcü, kapsayıcı, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona sahip güvenilir bir yapı olduğunu göstermektir.

Değerli Basın Mensupları,

Sizlerin huzurunda, öncelikle aziz milletimize, Parti teşkilatımın her bir üyesine; bu süreçte gösterdikleri ve önümüzdeki süreçte gösterecekleri insan üstü çaba için teşekkür ederim. Kendilerini asla korkmadıkları, tüm engeller karşısında azimle durmayı başardıkları için kutluyorum. Onlar olduğu sürece, Türkiye güvende olacaktır.

Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medyada ve sokakta ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra da en büyük gücümüz onlar olacaktır.

Gençlerimizin ve çocuklarımızın 21.yüzyılın gereklerine göre hazırlandığı, umut ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için tüm imkânlarımızla siyasi mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Ve giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, iyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze, biz daha yeni başlıyoruz.

Şunu da belirtmem gerekir ki, ortaya koyduğumuz tüm tespitler, çözümler ve öneriler konusunda haklı çıktığımızdan ve çıkacağımızdan eminiz.

Tekrar, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimiz hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.”

MUHARREM İNCE’NİN AÇIKLAMASI VE YÜZDE 10’LUK OY ORANI

“Sayın İnce CHP sistemi içinde yüzyıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP 11 oy aldı. AK Parti tüm imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli, gönüllülerin harçlıkları ile destek almayan İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum.”