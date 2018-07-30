  • BIST 95.484
  • Altın 191,891
  • Dolar 4,8831
  • Euro 5,6969
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

İnce'den noter onaylı kurultay sözü!

»
İnce'den noter onaylı kurultay sözü!
CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylatacağını ilan etti.

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay talebinde noter kanalıyla başlatılan imza süreci 30 bugün saat 17.30'da sona eriyor.

Değişim isteyen delegelerin sözcülüğünü yerine getiren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yapmıştı.

634 imzaya ulaşması gereken delegeler şu ana kadar 628 ulaştıklarını iddia ederken, Genel Merkez, bu sayının 530'larda olduğunu söylüyor. 

Muharrem İnce sosyal medya hesabından şunları söyledi

“Sabah 10.00'da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30'da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim.”

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehditlerine İncirlik'i kapatarak yanıt vermeli27 Temmuz 2018 Cuma 17:06
  • AK Parti yönetiminde sürpriz değişim26 Temmuz 2018 Perşembe 16:59
  • CHP'de kavga başlıyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
  • CHP'de 59 il başkanı 'devam' dedi!26 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
  • İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
  • Aytun Çıray: Meral Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:46
  • Örnek Bakan!25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29
  • OHAL büroları kaldırıldı25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:33
  • Kılıçdaroğlu'ndan kurultay mesajı25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
  • Meral Akşener'den adaylık açıklaması25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim