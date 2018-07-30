İnce'den noter onaylı kurultay sözü!

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylatacağını ilan etti.

CHP’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay talebinde noter kanalıyla başlatılan imza süreci 30 bugün saat 17.30'da sona eriyor.

Değişim isteyen delegelerin sözcülüğünü yerine getiren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yapmıştı.

634 imzaya ulaşması gereken delegeler şu ana kadar 628 ulaştıklarını iddia ederken, Genel Merkez, bu sayının 530'larda olduğunu söylüyor.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından şunları söyledi

“Sabah 10.00'da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30'da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim.”