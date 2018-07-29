İnce'den flaş kurultay açıklaması

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BANA O GECE GEREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMADI"

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

"UYARIYORUM... TEHLİKEYİ GÖRÜYORUM"

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?

Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi Anayasası'na uymuyor.

"HERKES GÖZÜNÜ ÇANKAYA'YA KONAK'A DİKMİŞ"

Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın bir işe yaramaz.

Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye'yi mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

Herkes gözünü Çankaya'ya, Konak'a, Beşiktaş'a, Narlıdere'ye dikmiş.

Antidemokratik tüzük maddelerinin hepsini kaldıracağız.

AKP'nin tüzüğü ile CHP'nin tüzüğü aynı.

9 Eylül günü 1 milyon genç üye kampanyasını başlatacağız.

9 seçimdir aynı şeyi yapıp, farklı sonuç alamayız.

Bu gidişle Mart'ta kamyon duvara çarpacak. 8-9 ay zamanımız var. Bana 'yerel seçime kadar bekle, sonra CHP Genel Başkanı' olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var.

İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz.

Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin, CHP'nin önündeki engelleri söylüyorum.

Millete CHP'nin başını eğdirmedim.

51 günde yüzde 30 barajını geçtik.

"KENARA ÇEKİLİRİM"

Beni dinlemeyin. Sayın Genel Başkanını da İl Başkanını da Belediye Başkanını da dinlemeyin. Bunların hepsinin kendine göre bir hesabı vardır. Kılıçdaroğlu’nun da vardır. İnce’nin de vardır. İl Başkanının da İlçe başkanının da vardır. Kurultay delegesi arkadaşım senden şunu istiyorum. Sokağa çık 500 metre yürü. Türkiye’den aldığımız oy sadece CHP üyelerinden aldığımız oy değil. 1 milyon 250 bin üyemiz var 15 milyon oy almışız. Yani 10’da birinden bile az. O zaman sokağa soracaksın. Değişimi gerçekleştirelim mi gerçekleştirmeyelim mi?

Partisinden 4 milyon fazla oy alarak milletin önüne çıktım, bu millete başını eğdirmedim, CHP’nin başını eğdirmedim. Bir mücadele verdim. Şimdi 15 milyon seçmene bir uyarı görevi görevinde bulunuyorum. Yarın bu 1250 arkadaşımız bunu vermezse benim yapacağım bir şey yok. Ben çekilirim kenara. Koltuk derdinde falan değilim. Türkiye derdindeyim ben.

Yapabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.

Çatışma olacaksa olur, çatışmadan korkmam ben. 188 bin ıslak imzalı tutanak olacak elinizde, YSK ile sonuçlar uymuyorsa, bakıyorsanız oyla çalınıyor, işte o zaman sokağa çıkılır, ben de sokağa çıkın derim.

Sokağa soralım, değişimi gerçekleştirelim mi?

Bilgiler Genel Merkezde olduğu için onların açıklama yapması gerekir.

Genel Başkan olursam da Cumhurbaşkanı adayı olacağım.

Kim imzasını çektiyse takip edeceğim.

Ben imzacı arkadaşları teşvik ediyorum. İmzaları CHP PM üyesi Gaye Usluer ve milletvekili Yaşar Tüzün organize ediyor. Grup Başkanvekili Özgür Özel vekilleri toplayıp kurultaya gerek yok diyor. Ancak Manisa'daki 18 delegenin hepsi imza veriyor. Sakarya'da Engin Özkaç var, kurultaya gerek yok diyor ama 14 delegenin 14'ü de imza veriyor.

'KURULTAY SAYI MESELESİNİ GEÇTİ ARTIK'

Bu kurultay sayı meselesini geçti artık. CHP'de genel başkanın nasıl seçileceği belli, ama nasıl gideceği belli değil. Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu. Delege sayısının yarısından bir fazlası bu işe çözecek. Çözemezse de yapacak birşey yok.

'2 AY ÖNCE 'TÜRKİYE'Yİ YÖNET' DİYORLARDI, ŞİMDİ 'CHP'Yİ YÖNETME' DİYORLAR'

2 ay önce beni Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yapıp Türkiye'yi yönet diyorlardı. Şimdi CHP'yi yönetme diyorlar. Saray yönetimi Erdoğan, mevcut yönetiminden memnun değil mi? Ben seçimde salladım, Saray yüzde 22'yi mi ister yoksa yüzde 30'u mu ister.

'KESİCİ'NİN GİTMESİNE NİYE İZİN VERDİN?'

Ben 26 milyon insanın oyunu almak istiyorum Ben 26 milyona saygımdan dolayı Erdoğan'ı tebrik ettim. Sayın İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söylüyor. Sonra da gelip bilgi veriyor o zaman neden gitmesine izin verdin.

'İMZA TOPLAMADA ÇOK ÇİRKİN ŞEYLER OLUYOR'

İmza toplamada çok çirkin şeyler oluyor. Onları sizle paylaşmıyorum. Partim zarar görmesin diye. Daha büyük şeyler var. Seçim gecesinde çok kötü şeyler oldu. Tupun büyüğü heybede. Ben bunları genel başkana anlatacağım. Bazen dersiniz ki, partime zarar geleceğine bana zarar gelsin. Bazen de dersiniz ki, ülkeme zarar geleceğine partime zarar gelsin dersiniz.

'OTOBÜSE BİNMEK İÇİN CAN ATANLAR, SAFLAR DEĞİŞİNCE…'

Otobüse binmek için can atanlar,'can dost helal olsun götürüyorsun' diyor. PM'ye benim listemden yazılınca, girince 'can dost' diyordu. Saflar değişince…

'ANA MUHALEFET ARTIK BURADA'

Ana muhalefet yok artık, ana muhalefet burada artık. En çok oy alan ikinci isim burada.

'VEKİLLER, CHP YÖNETİMİNİN TAVRINDAN DOLAYI İÇERİDE'

Arkadaşlarımız dokunulmazlıklar konusunda CHP yönetimin tavrından dolayı içeride. Partim 'evet' dedi, ben 'hayır' dedim. Biz bu konuda uyardık. 'Evet' oyu verenlerin vebali var. Kendi arkadaşımızı ateşe attı CHP yönetimi. Kim 'evet' dediyse sorumlular orada.

'TALİMATLA YÜRÜTÜLEN BİR YARGI VARSA NEDEN ASLANLARIN ÖNÜNE ATIYORSUN?'

Eren Erdem kardeşimin adı konuşuluyordu. Ben genel başkan olsaydım, mutlaka Eren'i yazardım milletvekili listesine. Kendi evladına yedirmeyeceksin. Bir problem varsa kendin çözersin. Türkiye'de artık hukuk yok. Arkadaşlarımız rehine. Türkiye'de talimatla yürütülen bir yargı varsa neden aslanların önüne atıyorsun. Eren'i hedef gösteriyorlardı. Bunların yaşanacağı belliydi.

'AKŞENER, 'ÇATI ADAY TANIMIYORUM' DEDİ, BENİ ADAY YAPTILAR'

Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül… Beni örgüt aday yaptı, Kılıçdaroğlu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü istiyordu. Akşener çıktı, ben çatı aday filan tanımıyorum dedi. Beni aday yaptılar.

15 milletvekilini İyi Parti'ye gönderilmesi, kendi evladını Cumhurbaşkanı adayı yaptılar bunlar, doğru.

'KURULTAY TOPLANMAZSA PARTİYE ÇOK BÜYÜK KÖTÜLÜK

Kurultay toplanmazsa partiye çok büyük kötülük yapmış olurlar. Yarın 623 imza verilse genel başkan düşmüş olur. Ben yarın 100 delege arkadaşımın daha imza vereceğine inanıyorum. Yarın 3-5 tartışmaya girmeyelim, 850 olsun imza. Partiyi demokratikleştireceğiz. Tasfiye filan yapmayacağım. Cumhurbaşkanı aday adayım, başkaları da gelip aday adayı olsun. Bir milyon 250 bin oy yetmiyor, diğer taraftan da oy almak istiyorum. Ben 129 milletvekiline kızmam, ben ne koşullarla oraya gittiklerini çok iyi biliyorum. Ben CHP'nin tüm renklerini kucaklayacağım. 9 Eylül'de bir milyon genç üye kampanyasını başlatacağım.

CHP'de değişim, Türkiye'de değişim olacak. Ben yarın tüm delege arkadaşlarımın 10:00'da NOTER'e giderek oy vermesini istiyorum. Onursal, boşver bunları, buradan tartışmayalım, ayıp olur.

"1250’NİN 1250’Sİ DE İMZA VERİRSE DAHA DOĞRU OLUR"

"1250 delegenin hepsi imza versin. 1000 delege, 900 delege imza versin. Şöyle mi oldu ağzımdan “1250 delege imza vermezse kenara çekilirim.” Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan? Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan? Öyle demedim.1250’nin 1250’si de imza verirse daha doğru olur bu. 1000 olsun. Ben 1000 imza bekliyorum. 800-900 olsun. Tartışmalı bir durum olmasın.