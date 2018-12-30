İnce'den çağrı "delikanlı gibi istifa et"

TBMM Başkanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olmasının yankıları sürüyor.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün adaylığı kesinleşen AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmemesinin Anayasa ihlali olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan İnce, Binali Yıldırım'a "Meclis Başkanlığından istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran" çağrısı yaptı.Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday olması ve “istifa tartışmaları benim dışımda” demesi açık bir Anayaya ihlalidir.Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran.