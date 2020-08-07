  • BIST 1.061
  • Altın 473,543
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
FLAŞ HABERErdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alıyor?

»
İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alıyor?
Ada Araştırma şirketi yapmış olduğu ankette 2018 seçimlerinde farklı partilere oy veren vatandaşlara Muharrem İnce'ye parti kurması durumunda oy verip vermeyeceğini sordu. Anketten çıkan sonuca göre İnce'nin kuracağı parti en ağır yarayı CHP'ye açıyor.

Yeni parti kurma çalışmaları için start verdiği konuşulan Muharrem İnce'nin Ada Araştırma şirketinin yapmış olduğu anketin sonuçları gün yüzüne çıktı.

Ada Araştırma, ankete katılanlara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye sordu. CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28.8'i de "Belki oy veririm" dedi.

Aynı ankette AK Parti'ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 2.4'ü Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 90.2 gibi büyük bir çoğunluk da parti kurması halinde İnce'ye oy vermeyeceğini ifade etti.

İnce parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır? İşte o anket sonucu;

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var06 Ağustos 2020 Perşembe 20:53
  • Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar06 Ağustos 2020 Perşembe 13:57
  • Bakan Soylu duyurdu!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:14
  • Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:56
  • Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31
  • Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?04 Ağustos 2020 Salı 16:13
  • Cumhurbaşkanlığına bağlı binlerce kişiye üç günde bir test mi yapılıyor?03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:13
  • Ensar Vakfı, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:46
  • Osmanoğlu’ndan AKP’ye ‘Vahdettin’ çağrısı03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:26
  • İşte Emine Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi konuşması03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim