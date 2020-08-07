İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alıyor?

Ada Araştırma şirketi yapmış olduğu ankette 2018 seçimlerinde farklı partilere oy veren vatandaşlara Muharrem İnce'ye parti kurması durumunda oy verip vermeyeceğini sordu. Anketten çıkan sonuca göre İnce'nin kuracağı parti en ağır yarayı CHP'ye açıyor.

Yeni parti kurma çalışmaları için start verdiği konuşulan Muharrem İnce'nin Ada Araştırma şirketinin yapmış olduğu anketin sonuçları gün yüzüne çıktı.

Ada Araştırma, ankete katılanlara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye sordu. CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28.8'i de "Belki oy veririm" dedi.

Aynı ankette AK Parti'ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 2.4'ü Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 90.2 gibi büyük bir çoğunluk da parti kurması halinde İnce'ye oy vermeyeceğini ifade etti.

İnce parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır? İşte o anket sonucu;