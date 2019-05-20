İMPARATOR "BİR DOSTUMU KAYBETTİM"

Köpeğini kaybeden İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Tatlıses, köpeği Golo için "En sadık dostumu kaybettim" notunu düştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında olan İbrahim Tatlıses bu defa acı bir haber paylaştı. Tatlıses, "12 yıllık dostum" dediği köpeğinin ölümünden dolayı yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

"BİR DOSTUMU KAYBETTİM"

Yaklaşık bir milyona yakın takipçisine köpeği Golo'nun vefat haberini duyuran Tatlıses şu satırları paylaştı:

"Bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını… Canım Golo'm, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşça kal oğlum…"