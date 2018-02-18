'İmkansız' Açıklaması

Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına karşılık Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Afrin'den hastanede oksijen maskesi takmış kişilerin görüntüleri gönderilirken iddialar doğrulanamadı.

Amerika’nın Sesi’nin AP haber ajansından aktardığı bilgilere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının “son derece ihtimal dışı” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yetkili, iddiaları duyduklarını belirtti ve siviller konusunda dikkat edilmesi için çağrıda bulundu.

“TÜRKİYE, SURİYE’DEKİ OPERASYONLARINDA ASLA…”

Suriye'de, YPG, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Suriye devlet medyası Türkiye'nin Afrin'in bir köyüne kimyasal silahla saldırdığını ve 6 kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Afrin’den hastanede oksijen maskesi takmış kişilerin görüntüleri gönderilirken iddialar doğrulanamadı.