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IMF'den Türkiye açıklaması: Bir işaret almadık

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IMF'den Türkiye açıklaması: Bir işaret almadık
Türkiye'de dolar /TL kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi.

Terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor.

Kurun en son 5.42'ye ulaşması sonucu yeniden Türkiye gündemine giren IMF, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."

 

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