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IMF Türkiye için yeni büyüme tahminini açıkladı

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IMF Türkiye için yeni büyüme tahminini açıkladı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinde finansal koşulların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye revize etti.

Yüksek enflasyon ve kur değerlerine karşı faiz artırımına dikkat çekildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinde finansal koşulların sıkılaştığına ve dış açığın yüksek olduğuna işaret ederek, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye revize etti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu güncelleyen IMF, Türkiye’nin de arasında olduğu gelişen ülkelerde merkez bankalarının yüksek enflasyon ve kur baskılarına karşı faiz artırımına gittiğini hatırlattı. Raporda "Arjantin ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi birçok gelişen piyasa borsası dengesizlikler ile görünüme yönelik artan risklerin etkisiyle değer kaybetti" değerlendirmeleri yer aldı.

Yükselen petrol fiyatları, artan faizler ve ticaret savaşına dikkat çekildi
IMF, global büyüme için 2018 ve 2019 tahminlerini değiştirmedi ve global büyüme tahminlerinin Nisan 2018'deki Dünya Ekonomik Görünümü raporu ile büyük ölçüde paralel olduğunu vurguladı.

IMF, 2018 ve 2019 için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,9 olarak korurken, gelişmiş ekonomiler için 2018 GSYH büyüme tahminini 0,1 puan düşürerek yüzde 2,4'e indirdi. 2019 büyüme tahminini yüzde 1,9 olarak korudu.

Kısa vade dahil olmak üzere risk dengesinin aşağı yönlü hale geldiğini belirten IMF, "ABD'nin açıkladığı gümrük tarifeleri ve ticari ortaklarının misillemeleri tırmanan ve sürekli ticari eylemler olasılığını artırdı. Bu durum toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli büyüme görünümünü bastırabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Büyüme hızı bazı ekonomilerde tepe yapmış görünüyor ve büyüme eskisi kadar senkronize değil" diyen kurum, büyüme beklentilerine ilişkin beklentilerin değişmesinde yükselen petrol fiyatları, ABD’de artan faizler ve tırmanan ticaret gerilimini gerekçe gösterdi.

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