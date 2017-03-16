IMF ofisinde patlama!

Paris'teki IMF ofisinde bir zarfın açılmasının ardından patlama meydana geldi. Olayda bir kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Reuters'ın haberine göre Paris'teki IMF ofisine gönderilen bir zarfının açılmasının ardından patlama meydana geldi. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Paris polisi patlamanın ardından IMF ve Dünya Bankası ofislerinde operasyon başlattı.

ALMAN MALİYE BAKANI'NA PATLAYICI GÖNDERİLMİŞTİ

Dün de Almanya'nın başkenti Berlin'de Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’nin ofisine, patlayıcı içeren bir paket gönderilmişti. Paket bakanlıkta çalışanlar tarafından bulunmuş ve derhal bölge boşaltıldıktan sonra etkisiz hale getirilmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; paket, açıldığı takdirde can kaybı ve büyük hasara neden olabilirdi. Paketi gönderen kişi olarak Yunan siyasetçi Adonis Georgiadis’in adının yazılı olması kafaları karıştırmıştı. Paketin Almanya'ya "teröristlerce" yollandığını belirten Georgiadis ise, "Maalesef duyduğunuz haber doğru. Hiç de komik değil" demişti.