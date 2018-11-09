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İmar Barışı'nda istismara göz yumulmayacak

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İmar Barışı'nda istismara göz yumulmayacak
Başkan Erdoğan, imar barışı sürecinin birileri tarafından istismar edilmesi ve fırsata çevrilmesine asla göz yumulmayacağını söyledi.

Türkiye'nin Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, bu toplantılardaki istişarelerin, bilgilendirmelerin dalga dalga tüm il, ilçe, beldelere ve mahallelere kadar yayılacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vuran AK Parti'nin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmasını, gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edebilmesini ancak bu şekilde sağlayabileceklerine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'liyim diyorsak bizlere durmak, duraksamak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze mugayir herhangi bir davranış içinde olmak haramdır. Sizlere düşen sadece ülkemizin ve milletimizin büyümesi, ilerlemesi, kalkınması yolunda çalışmak, milletimizle partimiz arasındaki bağı sürekli güçlendirmektedir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden de sizlerin özellikle gayreti, milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."

"YATAY MİMARİ VAR"
Erdoğan, "Yahya Kemal, bizim şehirlerimizi nasıl anlatıyor? Ecdat, bir yere yerleşeceği zaman önce mescidini yapar, onun yanına hamamını kondurur, yakınında da mezarlığını seçerdi. Solmadığı ve yekpare olduğu için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selvileri diker, sonra bunların etrafına evlerini inşa ederdi. Yani şehircilik anlayışı bu ve böylece toprak imana gelirdi' diyor. Şimdi böyle bir anlayış var mı?" diye konuştu.

Bu konuda çalışma arkadaşlarını uyardığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ecdadın şehircilik anlayışına dikkat etmesini istediğini belirten Erdoğan, "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki 'Benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanlarım her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir' diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım."

"İMAR BARIŞI'NIN İSTİSMAR EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"
Başkan Erdoğan, imar barışına da değinerek, "İmar barışıyla ülkemizin her köşesine yayılmış 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu, yani buraların kullanıcısı olan vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Şu anda başvurular sürüyor. İnşallah bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak görünüyor. Bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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