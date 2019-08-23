İMAMOĞLU'NUN ZİYARET ETTİĞİ ANITKABİR KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!

Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri sonrasında Anıtkabir ziyareti esnasında Anıtkabir komutanı olan Albay Cüneyt Rakun görevden alındı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında Anıtkabir komutanı olan Albay Rakunt, görevinden alındı.