  • BIST 95.557
  • Altın 277,498
  • Dolar 5,7606
  • Euro 6,3767
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAEGE DENİZİN'DE DEPREM!

İMAMOĞLU'NUN ZİYARET ETTİĞİ ANITKABİR KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!

»
İMAMOĞLU'NUN ZİYARET ETTİĞİ ANITKABİR KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!
Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri sonrasında Anıtkabir ziyareti esnasında Anıtkabir komutanı olan Albay Cüneyt Rakun görevden alındı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında Anıtkabir komutanı olan Albay Rakunt, görevinden alındı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İMAMOĞLU'NDAN İBB'DEKİ İŞE ALIMLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA!22 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
  • ROK'A 10 BİN KİŞİLİK PROTESTO GÖSTERİSİ!22 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
  • EGE DENİZİN'DE DEPREM!22 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
  • HAK-İŞ HÜKÜMETLE ANLAŞTI!22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  • ATATÜRK'E HAKARET İÇEREN KİTAP YASAKLANDI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
  • TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:49
  • ŞEHİTLER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:43
  • BALIKESİR EDREMİT'TE ORMAN YANGINI!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
  • MEHMET ALİ ERBİL'DEN 9 AY SONRA İLK FOTOĞRAF!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:16
  • İYİ PARTİ'DE BAHÇELİ KRİZİ SÜRÜYOR!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim