İMAMOĞLU'NUN VAKIF HAMLESİNDEN KİMLER RAHATSIZ?

Geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cemaatlere ait vakıflara uyguladığı yaptırım kararına yönelik tartışmalar sürerken, Gazeteci-yazar Murat Yetkin'den çarpıcı bir yorum geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yetkin, İmamoğlu'nun bazı vakıflara aktarılan yüz milyonlarca liralık kaynağın aktarımının iptal edildiğini açıklamasına dair bir yazı kaleme aldı. Yazısında, "İmamoğlu'nun protokolleri iptaliyle asıl şimdi arı kovanına çomak soktuğu söylenebilir.

Vaatten icraata geçen İmamoğlu'nun iptal ettiği yüksek rakamlı bütçeler, uzmanlara göre buzdağının görünen ucu, devamı gelebilir" dedi.

Yetkin, kişisel internet sitesinde yayınladığı 'AK Parti'nin arka bahçesi vakıflara yıllarca İstanbul Belediyesi bakmış' başlıklı yazısında, söz konusu vakıf ve derneklerle destekçilerinin İmamoğlu ve CHP'yi hedefe koyabileceğini ifade etti.