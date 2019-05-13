  • BIST 87.327
  • Altın 252,817
  • Dolar 6,1189
  • Euro 6,8755
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

"İmamoğlu'nun mazbatası çalındı"

»
"İmamoğlu'nun mazbatası çalındı"
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çünkü çaldılar" yanıtı vermesine CHP'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı" dedi.

Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.
Programdan ayrılırken, buradakilerle sohbet eden Yıldırım, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Özel: Kazanamayacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından Yıldırım'ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan Özel, "Kim neyi çaldı Binali Bey? İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı. Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı. 31 Mart’ta iftira ve yalanla kazanamadınız yine KAZANAMAYACAKSINIZ!" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SEÇİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:21
  • ZEHİRLİ SU SEMT SAKİNLERİNİ KORKUTTU13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:16
  • DSP İSTANBUL ADAYI SEÇİMLERDEN ÇEKİLDİ.13 Mayıs 2019 Pazartesi 08:12
  • BERNA LAÇİN AFFETMEDİ12 Mayıs 2019 Pazar 10:35
  • İREM DERİCİ AYRILDI MI?12 Mayıs 2019 Pazar 09:27
  • AHMET DAVUTOĞLU İFTAR YEMEĞİNDE KONUŞTU12 Mayıs 2019 Pazar 09:15
  • İKTİDAR SEÇİMİ KAYBEDERSE...12 Mayıs 2019 Pazar 09:11
  • ECE SEÇKİN İDDİALI KONUŞTU12 Mayıs 2019 Pazar 09:03
  • EKREM İMAMOĞLU "AA'YA ALTERNATİF KURULACAK" DEDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:56
  • ÇAYKURRİZE BAŞKANI HAKEME SİNİRLENDİ12 Mayıs 2019 Pazar 08:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim