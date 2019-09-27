27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi.
Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.
Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı.
Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.
Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İmamoğlu'nun ise olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.
Kaynak: ODATV
- BIST 105.152
- Altın 273,634
- Dolar 5,6648
- Euro 6,1976
- İstanbul 21 °C
- Ankara 21 °C
- İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
- KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
- DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?
- ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!
- EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ
- DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
- İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM
- KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
- "SORUMLU BENİM"
- RUHANİ 'ARTIK TOP BORÇLU OLAN ABD'DE'
- EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!
- CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
- RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!
- YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
- İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişi yakalandı.
27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişi yakalandı.
KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!İstanbul’daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapıldı. Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamasında dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.
DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. Uzmanlardan bu konu açıklamalar geldi.
ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'den dönüşünde İstanbul'da depremle ilgili brifingin aldı. Ardından bir açıklama yapan Erdoğan, sekiz hafif yaralı olduğunu söyledi.
EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİEbru Şallı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile evlendi. Şallı'nın gelinliği davete gelen misafirlerin gözlerini kamaştırdı.
VİDEO GALERİ
- 18:47 - İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
- 15:49 - KANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
- 15:35 - DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?
- 16:44 - ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!
- 16:33 - EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ
- 14:54 - DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
- 14:02 - İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM
- 13:45 - KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
- 12:49 - "SORUMLU BENİM"
- 12:38 - RUHANİ 'ARTIK TOP BORÇLU OLAN ABD'DE'
- 19:46 - EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!
- 19:43 - CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
- 17:13 - RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!
- 17:01 - YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
- 16:53 - İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim