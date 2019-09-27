  • BIST 105.152
  • Altın 273,634
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ

»
İMAMOĞLU'NUN MAKAMINA KADAR JİLETLE GİTTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişi yakalandı. 

27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi.
Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.
Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı.
Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.
Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İmamoğlu'nun ise olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.
Kaynak: ODATV

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
  • KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI26 Eylül 2019 Perşembe 13:45
  • "SORUMLU BENİM"26 Eylül 2019 Perşembe 12:49
  • EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!20 Eylül 2019 Cuma 19:46
  • CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!20 Eylül 2019 Cuma 19:43
  • YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
  • İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:53
  • JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
  • GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:34
  • MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim