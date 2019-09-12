İMAMOĞLU'NUN KIRIK SANDALYE POLEMİĞİ SÜRÜYOR!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İmamoğlu'nun oturduğu kırık sandalye polemiği medyanın gündemine oturdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (11 Eylül) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanları ile yapılan toplantıda oturduğu sandalyenin kırılması hakkında "Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi" dedi.

İmamoğlu "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı 'İsraf yaptın' dedi. Ben de 'Bu israf değil, sandalye kırık' dedim" diye konuştu.