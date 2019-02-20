İmamoğlu'nun İstanbul için projeleri ne?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsranbul’un trafik sorununa dair ulaşım çözümlerini düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsranbul’un trafik sorununa dair ulaşım çözümlerini düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Önceliğinin metro olduğunu ve Megakent için Megabüs projesini hayata geçireceğini belirten İmamoğlu, "2024’e kadar raylı sistem hedefimiz 630 km. Toplam 20 km. füniküler hatla deniz ve kara ulaşımının bağlantısını güçlendireceğiz. TEM üzerindeki Megabüs’e bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlayacağız" dedi. Metrobüs hattının da baştan sona yenileneceğini kaydeden İmamoğlu, "Yeni nesil yerli ve çevreci metrobüslerle yolcu kapasitesi 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylece kazalar azalacak" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN 5 YILLIK METRO VAATLERİ

İstanbul’un dünyanın trafiği en sıkışık 2. şehri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, metroya dair şu vaatlerde bulundu:

“Göreve başladığım ilk yıl, projesi başlamış ancak hizmete açılmayan tüm raylı sistem hatlarını tamamlayacağım. Eminönü-Alibeyköy, Kabataş-Esenyurt, Gayrettepe-Yeni Havalimanı, Ataköy-İkitelli hatlarını tamamlayacağım. Ümraniye-Göztepe, Bostancı-Dudullu, Çekmökey-Sultanbeyli gibi ana hatları hızla bitireceğim.

İkinci yılımda; Sultanbeyli-Kadıköy, Yenikapı-Sefaköy-Esenyurt, Sultangazi-Arnavutköy gibi ana hatları bitireceğim. Esenyurt’taki bir vatandaşım metro ile Beylikdüzü durağında inip, füniküler sistemle iskeleye inecek. Hiç beklemeden deniz yolu ile Yenikapı’ya ya da Kadıköy’e ulaşabilecek.

Üçüncü yılımda; Kağıthane, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa metro ağına tamamıyla entegre olacak.

Dördüncü yılımda; Çekmeköy-Kartal, Büyükçekmece-Silivri hatlarıyla İstanbul’un iki yakasını metroyla bir araya getireceğim. Böylece metrobüsün yükü de hafifleyecek. Sancaktepe, Başakşehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzağında kalan ilçeler de metro ağına entegre olacak.

Beşinci yılımda; İstanbul’a 630 km. metro kazandırmış olacağım. 15 milyonun 12.5 milyonu yani nüfusun yüzde 88’i yürüme mesafesinde metroya ulaşabilecek."

İmamoğlu'nun 2029 yılına kadar planan raylı sistem ağ haritası ise şöyle:

TEM'E MEGABÜS PROJESİ

Metro projeleri dışında Megakent için Megabüs projesini hayata geçireceğini belirten Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un ulaşım yoğunluğu tek bir aksa yüklenmeyecek. TEM Otoyolu artık kent içi yola dönüştü. Gişeleri kentin dışına çıkaracak ve TEM Otoyolu’nu toplu taşımayla Megabüs’le güçlendireceğim. TEM üzerindeki Megabüs’e bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlanacak. Megabüs hattı Başakşehir, Bağcılar, Esenler’den Ümraniye, Sultanbeyli’ye kadar yaklaşık 3.5 milyona hizmet edecek" dedi.

'METROBÜS YENİLECEK, TERSTEN GİTMEYECEK"

Metrobüs ile ilgili projelerine de değinen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Metrobüs hattı baştan sona yenilenecek. Zaten mevcut metrobüslerin 10 yıllık işletme süreleri tamamlandı. Yeni nesil yerli ve çevreci metrobüslerle yolcu kapasitesi 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylece kazalar azalacak."

"KİMSE SOKAĞINDA İSPARK PARASI ÖDEMEYECEK"

-İlk işim İBB bünyesinde Özel Taşımacılar ve Odalar Müdürlüğü kurmak. Servisçilerin seslerine kulak vereceğim. 6 ay içinde bu sorunu çözeceğim. Tahdit olmayacak.

- Kentin iki yakasına 2 yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirlerarası otobüs taşımacılığı güçlenecek.

- Kimse kendi mahallesinde, sokağında İSPARK parası ödemeyecek.

- Ulaşım ucuzlayacak.

- Ücretsiz toplu taşıma yaşı 6’dan 12’ye çıkacak.

- Doğum yapan kadına çocuğu 4 yaşına kadar bedava ulaşım.

- Öğrenci, aylık İstanbul kartı 50 liraya düşecek.

- 25 yaşın altındaki tüm gençler ‘genç kart’la yüzde 40 indirim.

- Tüm toplu taşımada ilk aktarma ücretsiz olacak.

- 25 yaşın altındaki tüm gençlere ‘genç kart’la yüzde 40 indirim.

- Tüm bayramlarda, milli bayramlarda da ulaşım ücretsiz.

- Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar.

-Deniz taşımacılığı sadece Boğaz’da değil, Marmara Denizi’ne paralel hatlarla da sağlanacak, atıl olan tüm iskeleler kullanılacak.(Kaynak: HaberTürk)