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İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!

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İMAMOĞLU’NUN HALK SÜT PROJESİ HAYATA GEÇİYOR: 750 BİN LİTRE SÜT DAĞITILACAK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında bulunan 'İstanbul Halk Süt' projesi başladı. İlk etapta İstanbul genelinde sosyal destek hizmeti alan ailelerin 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına 750 bin litre süt dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek paketlerine yeni dönemde “İstanbul Halk Süt” eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde en önemli vaatlerden biri olan süt dağıtma sözü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde hayata geçiyor. Projenin ilk etabında İstanbul genelinde 750 bin litre süt dağıtılacak. Sosyal destek hizmeti alan ailelerin 3-6 yaş aralığındaki tüm çocukları yararlanacak. Çocuk başına haftada iki litre süt verilecek. Bir litrelik “UHT paket sütler” ailelerdeki çocuk sayısına göre aylık ya da 15 günlük teslim edilecek. Dağıtımlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olanaklarıyla gerçekleştirilecek. Uygulama sırasında ihtiyaç sahibi yeni aileler de sisteme dâhil edilerek süt dağıtımı yaygınlaştırılacak.

TİRE SÜT KOOPERATİFİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Tarıma ve kooperatifleşmeye destek İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu proje için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Süt dağıtımında 11 yıldır başarılı çalışmalara imza atan kooperatif, Tarım Bakanlığı'ndan “Güvenilir Gıda Ödülü” alan tek kooperatif. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından da “En İyi Kırsal Kalkınma Modeli” seçilerek dünyada örnek gösterildi. İstanbul Halk Süt Projesinin, İstanbullu çocukları sağlıklı süte kavuştururken küçük aile işletmelerine, süt sanayine, tarıma ve kooperatifleşmeye de katkı sunması hedefleniyor.

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