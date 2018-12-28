İmamoğlunun görüşme talebine Tayyip cevap verdi

CHP'nin anakent belediye başkan adayı Ekrem imamoğlunun cumhurbaşkanıyla görüşmek istediği talebine Cumhurbaşkanı cuma namazı çıkışında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle görüşme talebiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Gazeteciler Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle görüşme talebini sordu.

BAY KEMAL'DEN İZİN ALABİLİRSE KAPIM AÇIK

Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile görüşme talebiyle ilgili olarak, "Kendisine kapım açık. Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Alabilirse kapım açık; çaysa çay, kahveyse kahve. Görüşebiliriz" dedi.

İSTANBUL İLÇELERİ DE AÇIKLANIYOR

İstanbul adayı ve ilçe adaylarıyla ilgili olarak Erdoğan, "Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak." diye konuştu.