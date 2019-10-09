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İMAMOĞLU’NUN GÖKSU’YA YANITI KAHKAHALARA BOĞDU!

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İMAMOĞLU’NUN GÖKSU’YA YANITI KAHKAHALARA BOĞDU!
İlçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Esenler belediyesine bağlı bir yeşil alanı tanıtan Göksu'nun 'insanlar burada yalın ayak toprağa, çime, çakıla, ağaç kabuklarına basıyor' sözleri üzerine araya giren İmamoğlu'nun 'Elektriği atmak için değil mi? Meclise gelmeden burada biraz yürü de öyle gel' dedi. Bu diyalog çevredekileri kahkahalara boğdu.

 

İşte o video...

 

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Esenler Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu ile İBB Meclisin’deki atışmaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

 

Esenler Belediyesi sınırlarında yer alan bir yeşil alan hakkında bilgi veren Göksu, “Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var, açık etkinlik alanımız var. Ayakkabısız girilen parkımız var. Ayakkabınızı çıkarıp girebiliyorsunuz. Çimde, çakılda, ağaç kabuğunda, çamurda yürüyebiliyorsunuz.” diye konuştu.

 

Göksu’nun bu sözleri üzerine araya giren İmamoğlu, “Vücuttaki elektriği atmak için değil mi? Meclis’e gelmeden burada biraz yürü de öyle gel” dedi. İmamoğlu’nun bu sözlerine başta Göksu olmak üzere çevrede bulunanlar kahkahalarla karşılık verdi

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