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İmamoğlu'nu külliyesin de ağırlıyacak

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İmamoğlu'nu külliyesin de ağırlıyacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Külliye’de bir araya gelecek.

gelecek. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu görüşme ile ilgili açıklamasında “Yarın saat 17.00'a randevu aldım” dedi.
İstanbul’un eski Büyükşehir Belediye Başkanları Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen’i ziyaret ettiği gün eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceği sorulan Ekrem İmamoğlu randevu talep edeceğini açıklamıştı. “Eski Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, bir cümlesi bile olana gideceğimiz için gideceğiz” diyen İmamoğlu’na Külliye’den randevu verildiği açıklandı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceklerini söyledi.

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