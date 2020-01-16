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İmamoğlunu değil Demet'i kabul etti.

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İmamoğlunu değil Demet'i kabul etti.
Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na randevu vermeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Demet Akalın'ın görüşebildiğini belirten gazeteci İsmail Saymaz'a cevap veren Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Demet Akalın öneml

HaberTürk te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, Ekrem İmamoğluna randevu verilmemesi üzerine Gazeteci İsmail Saymaz

''Demet Akalın'ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı'na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?" diye Prof. Dr. Mehmet Şahin'e sordu. Şahin ise Saymaz'a verdiği cevapta, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" diyerek cevap verdi.

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