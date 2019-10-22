İMAMOĞLU’NDAN ULAŞTIRMA BAKAN’INA: "ÇOK UTANACAKSINIZ!"

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin yankıları dinmek bilmiyor.Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Ulaştırma bakanı Cahit Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından çok sert yanıtlar aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı depolarının kiralama ihalesine yönelik açıklamasına çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu “Bakan’ın yaptığı açıklamayı, ne yazık ki ve ne acı ki ihaleye giren malum şirketin avukatı mı yaptı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı mı yaptı, ben anlayamadım. Daha doğrusu bir fark göremedim” dedi. Bu tarihi binalara İBB olarak “aslanlar gibi sahip çıkacaklarını” vurgulayan İmamoğlu bakana; “Bu yaptıklarınıza çok utanacaksınız sayın bakan. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısına adaletine güveniyorum. İnşallah yargı bunu düzeltecek ve çok utanacaksınız” diye seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB şirketlerinden Otobüs A.Ş'de düzenlediği basın toplantısı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı depolarının kiralama ihalesine yönelik açıklamasına yanıt verdi.

İmamoğlu “Bakan'ın yaptığı açıklamayı, ne yazık ki ve ne acı ki, ihaleye giren malum şirketin avukatı mı yaptı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mı yaptı, ben anlayamadım. Daha doğrusu bir fark göremedim. Bir avukat, bu ihalenin hediye edildiği bu şirketin sahibi olan kişiyi ancak bu kadar savunabilirdi. Ben metni okuduğumda, ‘Emin misiniz? Açıklaması bu mu' diye sorma ihtiyacı duydum. Üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm” dedi.

BÜYÜK AYIP OLARAK TARİHE GEÇTİ

İmamoğlu, ihaleden önce İBB'nin katılımının caydırıcı olacağına ilişkin bakanlığın Basın Müşavirliği'nin yaptığı açıklama ve sonrasında bakanın yaptığı açıklamanın bakanın direkt ifadeleri ise çok büyük bir ayıp olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Bakanlığın, ihaleyi alan firmanın avukatı durumuna düştüğünü belirten İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok yanlış yapmıştır. 10 bin lira sermayeli bir şirketin bu ihaleyi alırken ikinci davet gününden bir gün önce 1 milyon liralık sermaye artışını yapması bile şaibenin önemli bir parçasıdır. Nasıl bir sinyal aldı? Nasıl bir uyarı aldı? Nasıl böyle bir ihtiyaç hissetti? 15 gün içerisinde değerli bir ispat olarak görüyorum bunu ve vatandaşlarımızın dikkatini önemle bu hususa çekmek istiyorum. Hani hep bahsettim ya; bir avuç insan. Sayın Bakan bu açıklamasıyla bir avuç insanın yanında olmayı tercih etmiştir, 16 milyon İstanbullunun değil. Çok acı bir açıklamadır.”

Şartnamedeki 4 milyon liralık iş yapma şartına değinen İmamoğlu, “Burada 254 milyon liralık iş yapmış olan sadece Kültür A.Ş.'den bahsediyoruz. 4 firma konsorsiyumu var, bunların 4'ü de kamu iştiraki, İBB'ye ait. Sadece bir tanesinin 254 milyon liralık iş tecrübesi var. Siz, iş tecrübesinden bahsediyorsunuz ya da başka bahanelerden…” ifadelerini kullandı.

PAZARLIKTA RAKAMIN NEREYE GİDECEĞİNİ KİMSE BİLEMEZ

İBB konsorsiyumunun 100 bin TL, Hezarfen Danışmanlık'ın 300 bin teklif verdiği ihalede bakanın daha yüksek teklif veren firmaya verildiğini yönelik açıklamasına da tepki gösteren İmamoğlu, “Bu da yanlış. Bu da doğru değil. Niçin doğru değil? Zaten siz bizi, ikinci pazarlığa davet bile etmediniz. İhaleyi 2 aşamalı tarifliyorsunuz; birinci aşamada teklif alırsınız, ikinci aşamada o pazarlıkta nereye gidileceğini kimse bilemez. Bu kadar yanlış açıklamalar, ‘Daha fazla para verdi' vesaire gibi açıklamalar yapmak; hangi motivasyon? Üzülüyorum. Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunu söyleyemez. Bu mümkün değil” diye konuştu.

O FOTOĞRAF ARTIK ÇOK ANLAMLI

İmamoğlu açıklamadaki “İBB'nin elinde, bu alanlardan binlerce katı büyüklüğünde yerler varken ihaleye konu alanlarda toplum yararına modern bir kültür sanat alanı kurulacak olması sayın İmamoğlu’nu neden rahatsız etmektedir” ifadesine de tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Allah Allah… Sayın bakan projeyi mi biliyorsunuz acaba? Daha ortada proje yok. Bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi. ‘Modern bir kültür sanat alanı…' Nereden biliyorsunuz? Bir yapı mı gösterdi size? Merak ediyorum. Bu ihaleyi verdikleri şirketten ne kadar emin, ne kadar iyi ve farkında, biliyor. Sayın bakan siz İstanbul’u hissedememişsiniz. Türkiye’yi hissettiğiniz konusunda da artık şüphelerim var” dedi ve İmamoğlu şöyle devam etti: ”İstanbul’un iki değerli önemli alanından bahsediyoruz. Bir tanesi Haydarpaşa, diğeri Sirkeci. Yani 100 yılı aşkın bu şehrin ve bu ülkenin tarihine damga vurmuş iki simge alandan bahsediyoruz. Siz kalkmışsınız ‘niye buna ses çıkarıyorsunuz elinizde binlerce alan var ‘diyorsunuz… (Bakan ile Hezarfen Danışmanlık şirketinin sahibinin bakanlık makamında çekilmiş fotoğrafı) Artık o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir sayın bakan. Sizin makamınızda çekildiğiniz o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir. Şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız.”

ASLANLAR GİBİ SAHİP ÇIKACAĞIZ

İmamoğlu bakanın “TCDD'nin itibarını zedelediği” yönündeki ifadeleri hakkında da şunları söyledi:

“TCDD'nin itibarını yeterince zedelediniz zaten. Bugüne kadar işlemlerinizde yaptığınız işlerde, kazalarda, zedelediniz zaten. TCDD'nin tarihi iki simgesini Sirkeci ve Haydarpaşa'yı herhangi birine, bilmediğiniz birine vermeyi tercih ederek daha büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olmak olacak. Bu tarihi binalarımıza sonuna kadar İBB olarak aslanlar gibi sahip çıkacağız. Ve günün birinde çok utanacaksınız. Bu yaptıklarınıza çok utanacaksınız sayın bakan. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına adaletine güveniyorum. 16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık. Hukuki hakları ararken şu Türkiye’nin tam da sayın bakanın bahsettiği gibi milli birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyaç duyduğumuz tarihte, bir kamu kurumunun başka bir kamu kurumuna verebileceği bir tarihi alanı bu şekilde bir avuç insana teslim ederek bu manevi ve milli sürecin ruhuna tam da ters hareket ettiğiniz için sizi kınıyorum sayın bakan. Bu süreci gayet güzel gayet insani gayet milli gayet manevi bir süreçle atlatabilirdiniz çözebilirdiniz ben size fırsat vermeye çalıştım ama başaramadınız. Çünkü başka bir motivasyonunuz var anlayamıyorum.. İnşallah yargı bunu düzeltecek ve çok utanacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına güveniyorum.”

TOPLUMU GALEYANA GETİREN KENDİSİ

Bakanın “İstanbul halkını galeyana getirmek ve zorbalık” suçlamalarına da yanıt veren İmamoğlu “Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu, hukukla hak aramanın ne kadar doğru olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Dünkü açıklamalarında hukuka aykırı, devlet adamlığına aykırı ve gerçekten Türkiye'nin idari ve mali anlamda usule aykırı o kadar çok kötü cümleleri var ki. Toplumu tavır ve açıklamaları ile galeyana getiren kendisi ama İstanbul halkı sağduyulu ve bilinçli. Biz hukuka gidiyoruz hakkımızı arıyoruz. Hukuka da hesap veririm. Tekrar söylüyorum Sayın Bakan, yine sizi bakanlık yapmaya davet ediyorum. Umarım düzeltirsiniz yanlışlarınızı. Kendi itibarınız ve kendi kariyeriniz için. Bakanın açıklamalarına baktığınız da o kadar derin soru işaretleri var ki. Yazık etti yani. Şu kadar meselede bakan bütün kariyerine yazık etti. Çok acı” dedi.

BAKAN BENİMLE GÖRÜŞSÜN

Bakan ile görüşme talebiniz olacak mı sorusunu da İmamoğlu “Bakanla neden görüşme talebim olsun? Bakan benimle görüşmek istesin. Bütün yanlışlarını düzeltmek için o benimle görüşmek istesin. Ben, bu sürece kararımı verdiğim gün, ‘Arkadaşlar gireceğiz ve burayı İstanbul adına alacağız' dediğim zaman büyük bir motivasyonla çıkıp basın müşavirliğinden açıklama yaptı. ‘Buna giremezsiniz' diye. Yani utanç verici. Ben sayın bakanı niye arayayım ki? ‘Biz de gireceğiz' dedik. Arayıp neden giremeyeceğimizi anlatsaydı bakalım. Onun anlatması gerekirdi. Dolayısıyla ben, İBB'nin 16 milyon insanın belediye başkanıyım. O bakımdan, bu aşamadan sonra herkesle görüşürüm, arasın tabi ki görüşürüm; hatasını düzeltecekse” yanıtını verdi.

İmamoğlu sorular üzerine İBB'ye ait mekanların tüm siyasi partilere açık olduğunu vurgulayarak “Türkiye Cumhuriyeti parti devleti değil. İBB de parti belediyesi değil. Bizim bütün mekanlarımızda eğer siyasi partiler etkinlik veya gösteri, toplantı yapabileceği bütün mekanlarımız CHP'ye ne kadar açıksa AKP'ye de o kadar açık. Onların dönemi bitti. O farklılık onların dönemindeydi. Şimdi yok. İstedikleri her yeri biz onlara açarız. Kaygı o ise, kaygı yok” dedi.

ÖZÜR BORCUNUZ VAR

İmamoğlu, bakana “Millete özür borcunuz var. Üst mercilere bu süreci taşımadan sayın bakana tekrar fırsat veriyorum. Yanlıştan dönün. Umuyorum bu metni başkası yazmıştır, özür dilersiniz geri dönersiniz. Üst yetkililere taşımadan inşallah düzeltirsiniz. Bence kendi kabineniz ve partinizdeki birçok insan bu sözlerinizden utandı. Ben hissediyorum onu” diye seslendi.

NE OLMUŞTU?

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleden İBB elenmiş, ihaleyi Okçular Vakfı'nın eski genel müdürüne ait 2 yıllık Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuk mücadelesi başlattığı Haydarpaşa ve Sirkeci Garı kiralama ihalesi ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı'na “Sayın Bakan, bakanlık yap. Gelin bu işi düzeltin. Madem bu güne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın, memleket bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. İnsanlar şunu görmesin; kayırmacılıkla, torpille, onun bunun yakını olmakla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız” diye seslenmişti.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada; söz konusu şirketin ihaleyi kazanmasını ‘çok doğal’ olarak nitelendirmiş ve İmamoğlu’na sert sözlerle yüklenmişti.