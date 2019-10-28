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İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM MEYDANI'NDA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ!

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İMAMOĞLU'NDAN TAKSİM MEYDANI'NDA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerinin başlangıç noktası Taksim Cumhuriyet Anıtı’na, İBB üst yönetimi ve personeliyle birlikte, Odakule’den yürüyerek ulaştı.

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki çelenk koyma törenine katıldı. İmamoğlu, İBB iştiraki BİMTAŞ’daki incelemelerinin ardından Odakule’den tören alanına yürüyerek gitti.

İmamoğlu’na yürüyüşünde İBB üst yönetimi ile zabıta, itfaiye, güvenlik elemanları ve sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda personel eşlik etti.

İmamoğlu'nun İstiklal Caddesi boyunca gerçekleştirdiği yürüyüşüne, çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi.

Tören, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, tören mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saydı duruşunda bulundu. Çelenklerin konulmasının ardından resmi tören sona erdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da resmi törenin ardından, parti yöneticileriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

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