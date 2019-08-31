İMAMOĞLU'NDAN, KAYYIM TEPKİSİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyareti esnasında yaptığı konuşmada 3 HDP'li belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili olarak, "Gaflet ve delalettir" yorumunda bulundu.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Saat 11.30'da Diyarbakır Havaalanı'na giden İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU'NDAN KAYYIM YORUMU

Diyarbakır İl Başkanlığı'na konuşan İmamoğlu, burada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir. Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez.

Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.

31 Mart'ta millet iradesine karşı söylenmiş yalanların sahibi utanç içindedir. Kendi iradesini milletin iradesinden üstün görme gafletine düşen, sonuçlarını sandıkta en ağır şekilde öder.