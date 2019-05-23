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İmamoğlu'ndan jet yanıt!

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İmamoğlu'ndan jet yanıt!
Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma teklifine "Tek başıma karar veremem" diyen Binali Yıldırım'a, İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Habertürk'te Didem Arslan'a konuk olan AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arslan'ın "İmamoğlu'yla beraber sizi yayına alsak olur mu?" sorusuna "Benim tek başıma karar vereceğim bir konu değil" yanıtını vermişti.

Yıldırım'ın bu sözlerine Haber Global’de canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

İmamoğlu “Benim kararım net. Özgürlüğümle, demokrasi kurallarına uyma konusunda verdiğim sözle yola çıktım. Canlı yayında olabilir bakarız demiş. Garanti veremem tek başıma karar veremem demiş. Ben 16 milyon insanın istediğine bakarım. İşte fark burada.” dedi.
 

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